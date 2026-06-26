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Schneider Electric je opäť najudržateľnejšou spoločnosťou na svete
Schneider Electric, globálny líder v oblasti energetických technológií, je tretí rok po sebe najudržateľnejšou spoločnosťou sveta. Rebríček zostavuje magazín TIME a analytici Statista na základe ...
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26.6.2026 (SITA.sk) - Schneider Electric, globálny líder v oblasti energetických technológií, je tretí rok po sebe najudržateľnejšou spoločnosťou sveta.
Rebríček zostavuje magazín TIME a analytici Statista na základe analýzy 5 000 najväčších a najvplyvnejších spoločností na svete. Ocenenie „Najudržateľnejšia spoločnosť sveta 2026" odráža dlhodobý záväzok Schneider Electric integrovať udržateľnosť do obchodnej stratégie, riadenia a výkonnosti.
Schneider Electric chce prostredníctvom energetických technológií prispievať k pokroku pre všetkých. Opiera sa pritom o svoje silné postavenie v elektrifikácii, efektívnosti a digitalizácii a prináša riešenia, ktoré majú široký a merateľný dopad.
„Byť tretí rok po sebe ocenený magazínom TIME a spoločnosťou Statista je pre nás cťou," hovorí Olivier Blum, generálny riaditeľ spoločnosti Schneider Electric. „Energia sa stáva čoraz dôležitejšou pre rast, konkurencieschopnosť a pokrok, potreba využívať ju inteligentnejšie neustále rastie. Veríme, že rozumné narábanie s energiou je kľúčovým predpokladom efektívnosti aj dekarbonizácie a pomáha našim zákazníkom vytvárať trvalú hodnotu a súčasne znižovať emisie. Tento prístup dlhodobo formuje naše podnikanie."
Ocenenie prichádza v období, keď spoločnosť Schneider Electric predstavila prvý odpočet programu udržateľnosti Impact 2030. Program stojí na štyroch strategických pilieroch: elektrifikácii sveta, pretváraní priemyslu, rozvíjaní ľudského potenciálu a posilňovaní miestnych komunít. Pokrok sa sleduje štvrťročne prostredníctvom merateľných ukazovateľov. Z nich je zaujímavých niekoľko výrazných zlepšení:
Schneider Electric ďalej posilňuje zapájanie dodávateľov z ekosystému spoločnosti do cieľov udržateľnosti.
V čoraz neistejšom a fragmentovanejšom globálnom prostredí považuje spoločnosť Schneider Electric za dôležité, aby trvalý pokrok stál na pevných lokálnych základoch. Komunity a ľudia pôsobia ako miestne piliere udržateľnej zmeny.
Počas prvého štvrťroka 2026 sa podarilo dosiahnuť niekoľko míľnikov:
Okrem úspechu v hodnotení TIME a Statista je Schneider Electric zároveň jedinou spoločnosťou, ktorá dvakrát získala 1. miesto v rebríčku Corporate Knights Global 100 (v rokoch 2021 a 2025) a už 15 rokov figuruje v klimatickom hodnotení CDP Climate A List.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Schneider Electric je opäť najudržateľnejšou spoločnosťou na svete © SITA Všetky práva vyhradené.
Rebríček zostavuje magazín TIME a analytici Statista na základe analýzy 5 000 najväčších a najvplyvnejších spoločností na svete. Ocenenie „Najudržateľnejšia spoločnosť sveta 2026" odráža dlhodobý záväzok Schneider Electric integrovať udržateľnosť do obchodnej stratégie, riadenia a výkonnosti.
Schneider Electric chce prostredníctvom energetických technológií prispievať k pokroku pre všetkých. Opiera sa pritom o svoje silné postavenie v elektrifikácii, efektívnosti a digitalizácii a prináša riešenia, ktoré majú široký a merateľný dopad.
„Byť tretí rok po sebe ocenený magazínom TIME a spoločnosťou Statista je pre nás cťou," hovorí Olivier Blum, generálny riaditeľ spoločnosti Schneider Electric. „Energia sa stáva čoraz dôležitejšou pre rast, konkurencieschopnosť a pokrok, potreba využívať ju inteligentnejšie neustále rastie. Veríme, že rozumné narábanie s energiou je kľúčovým predpokladom efektívnosti aj dekarbonizácie a pomáha našim zákazníkom vytvárať trvalú hodnotu a súčasne znižovať emisie. Tento prístup dlhodobo formuje naše podnikanie."
Ocenenie prichádza v období, keď spoločnosť Schneider Electric predstavila prvý odpočet programu udržateľnosti Impact 2030. Program stojí na štyroch strategických pilieroch: elektrifikácii sveta, pretváraní priemyslu, rozvíjaní ľudského potenciálu a posilňovaní miestnych komunít. Pokrok sa sleduje štvrťročne prostredníctvom merateľných ukazovateľov. Z nich je zaujímavých niekoľko výrazných zlepšení:
- V prvom štvrťroku 2026 sa podarilo znížiť vlastné emisie CO₂ v rozsahu 1 a 2 o 82,5 % v porovnaní s východiskovou hodnotou z roku 2017.
- 47,5 milióna MWh energie sa v rovnakom období ušetrilo alebo elektrifikovalo u zákazníkov, čo posilňuje odolnosť a efektívnosť
- V prvom štvrťroku sa ušetrilo 20 miliónov ton emisií CO₂
- Skupina zároveň pokračovala v zavádzaní nového prístupu k produktovému dizajnu "future designed", vďaka ktorému pripravované výrobky od úvodnej fázy návrhu zohľadňujú cirkulárnosť a vysoké environmentálne štandardy. Takéto kritériá už spĺňa 14 % dizajnov vo fáze návrhu.
Schneider Electric ďalej posilňuje zapájanie dodávateľov z ekosystému spoločnosti do cieľov udržateľnosti.
- Do iniciatívy Zero Carbon Pathway bolo v prvom štvrťroku zapojených viac ako 1 100 dodávateľov, čím sa klimatická zodpovednosť rozšírila hlbšie do dodávateľského reťazca
V čoraz neistejšom a fragmentovanejšom globálnom prostredí považuje spoločnosť Schneider Electric za dôležité, aby trvalý pokrok stál na pevných lokálnych základoch. Komunity a ľudia pôsobia ako miestne piliere udržateľnej zmeny.
Počas prvého štvrťroka 2026 sa podarilo dosiahnuť niekoľko míľnikov:
- Viac ako 2,8 milióna ľudí malo prospech z udržateľnej elektriny vďaka riešeniam Schneider Electric
- 113 000 ľudí si zvýšilo kvalifikáciu prostredníctvom vzdelávacích a školiacich programov rozvíjajúcich technické zručnosti súvisiace s energiou, elektrifikáciou a automatizáciou. Celkový počet vyškolených ľudí od roku 2009 sa tak zvýšil na 1,2 milióna.
Okrem úspechu v hodnotení TIME a Statista je Schneider Electric zároveň jedinou spoločnosťou, ktorá dvakrát získala 1. miesto v rebríčku Corporate Knights Global 100 (v rokoch 2021 a 2025) a už 15 rokov figuruje v klimatickom hodnotení CDP Climate A List.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Schneider Electric je opäť najudržateľnejšou spoločnosťou na svete © SITA Všetky práva vyhradené.
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