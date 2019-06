Baránik navrhuje, aby sudca kandidujúci vo voľbách prišiel o funkciu

Na snímke poslanec Alojz Baránik (SaS) Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 20. júna (TASR) - Ak bude sudca kandidovať v parlamentných voľbách či eurovoľbách, mal by podľa poslanca Alojza Baránika (SaS) prísť o funkciu sudcu. Baránik zmenu navrhuje prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu k vládnej novele zákona o sudcoch a prísediacich.Baránik vo štvrtok v pléne vyhlásil, že podpísanie kandidatúry by sa malo považovať za vzdanie sa funkcie sudcu.skonštatoval.V súčasnosti podľa poslanca zákon zakazuje sudcom byť členom politickej strany alebo politického hnutia. Zákon im však nezakazuje kandidovať na kandidačnej listine politickej strany či hnutia, čo je podľa neho relevantnejšia politická angažovanosť ako radové členstvo v strane.pripomenul Baránik.S návrhom súhlasila aj exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (nezaradená), ktorá má však výhradu, či spôsob, akým je to riešené, je v súlade s ústavou. Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) reagoval, že Baránikov návrh chce nastoliť legitímny cieľ, aby boli sudcovia vždy nezaujatí a nestranní.doplnil.