Putin odmieta závery vyšetrovania o zostrelení lietadla nad Ukrajinou

Na archívnej snímke ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Moskva 20. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin nesúhlasí so závermi vyšetrovania v prípade zostrelenia lietadla spoločnosti Malaysia Airlines v júli 2014 nad východnou Ukrajinou.O vine Ruska neboli predložené žiadne dôkazy, povedal šéf Kremľa novinárom po skončení každoročného televízneho programu s názvom "", v ktorom odpovedal na otázky verejnosti.Ako uviedla agentúra AFP, Putin sa snažil preniesť vinu na ukrajinské úrady. "?" pýtal sa Putin novinárov.Spoločný vyšetrovací tím (JIT) v stredu oznámil, že v prípade zostrelenia lietadla bude stíhať ruských štátnych príslušníkov Igora Girkina, známeho aj pod menom Strelkov, Sergeja Dubinského a Olega Pulatova, ako aj ukrajinského občana Leonida Charčenka, a to v súlade s holandským právom.Proces so štvoricou mužov, ktorí majú väzby na vojenské a spravodajské zložky Ruska a samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR), sa začne v Holandsku v marci budúceho roka. Podľa AFP je možné, že obvinení budú súdení v neprítomnosti, keďže Rusko ani Ukrajina svojich štátnych príslušníkov na trestné stíhanie do cudziny nevydávajú.Holandskí prokurátori tvrdia, že štvorica mužov je zodpovedná za presun raketového systému BUK z Ruska na východnú Ukrajinu, aj keď oni sami "".Boeing 777 smerujúci z holandského Amsterdamu do malajzijského Kuala Lumpuru zasiahla raketa ruského systému BUK 17. júla 2014, keď sa lietadlo pohybovalo nad územím východnej Ukrajiny, ovládanej proruskými separatistami. Lietadlo sa zrútilo, pričom zahynulo všetkých 298 ľudí na palube.