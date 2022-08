Baránikov nový návrh zákona má výrazne obmedziť používanie paragrafu 363, víta to aj Kolíková (video)

Transparentnosť v prokuratúre

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Kolíková návrh víta

25.8.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanec Alojz Baránik (SaS) predložil na rokovanie Národnej rady SR návrh zákona, ktorý okrem iného zásadne obmedzuje okruh rozhodnutí, ktoré môže generálny prokurátor preskúmať postupom podľa paragrafu 363 Trestného poriadku.Má sa vzťahovať len na právoplatné rozhodnutia policajta alebo prokurátora o postúpení veci, o zastavení trestného stíhania, o podmienečnom zastavení trestného stíhania, o podmienečnom zastavení trestného stíhania spolupracujúceho obvineného a o prerušení trestného stíhania, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon. Informoval o tom hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla Cieľom návrhu zákona je zvýšiť transparentnosť v oblasti prokuratúry. Navrhuje sa tiež rozšíriť zoznam oprávnených subjektov na podanie žaloby na rozpustenie politickej strany aj o verejného ochrancu práv.Návrh zároveň rieši otázku prípadnej kandidatúry prokurátora vo voľbách do Národnej rady, Európskeho parlamentu , za prezidenta Slovenskej republiky alebo vo voľbách na post starostu obce alebo predsedu samosprávneho kraja a do zastupiteľstva obce alebo samosprávneho kraja, čo by bolo po novom považované za vzdanie sa funkcie generálneho prokurátora.„Vítam poslanecký návrh pána poslanca Baránika, ktorý sa týka aj otázky vyvodenia zodpovednosti ohľadom činnosti generálneho prokurátora, ktorá nie je v súlade s jeho poslaním. Osobitne považujem za dôležité vyriešenie otázky, že pri politickej činnosti generálneho prokurátora, ktorá môže súvisieť s prípravou na jeho kandidatúru na prezidenta alebo do volieb do národnej rady a podobne, by už neprichádzalo do úvahy pozastavenie výkonu funkcie generálneho prokurátora a potom jeho pokračovanie v prípade neúspešnej kandidatúry,“ uviedla ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (klub SaS).Rovnako považuje za dôležité, že je tu riešenie právnej úpravy k ustanoveniu paragrafu 363 Trestného poriadku. „Som veľmi rada, že súčasťou tohto poslaneckého návrhu je aj rozšírenie priestoru pre verejného ochrancu práv pre podanie návrhu na súd na rozpustenie politickej strany,“ dodala ministerka.