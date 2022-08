Progresívne Slovensko predloží návrh zákona o životných partnerstvách, cieľom je ochrana LGBTI ľudí

Bezpodielové spoluvlastníctvo

Inštitút partnerského spolužitia

25.8.2022 - Nezaradený poslanec Tomáš Valášek predloží do parlamentu v mene hnutia Progresívne Slovensko návrh zákona o životných partnerstvách. Ako hnutie informuje v tlačovej správe, zámerom je pomoc a ochrana LGBTI ľudí a takzvaných dúhových rodín. Návrh je však podľa predkladateľa cielený na všetky, teda aj heterosexuálne páry, ktoré nemôžu alebo nechcú vstúpiť do manželstva.„Naďalej platí, že našou snahou je zlepšenie životnej a právnej situácie všetkých párov na Slovensku. Zákon by umožňoval osvojenie maloletého dieťaťa životným partnerom alebo partnerkou rodiča tak, ako v prípade osôb v manželskom zväzku,” uviedol Valášek.Zákon má podľa neho umožniť aj vznik bezpodielového spoluvlastníctva partnerov (s možnosťou jeho vylúčenia), či umožnenie nahliadnutia do zdravotnej dokumentácie partnera. „Neexistujúca právna ochrana ohrozuje deti, ktoré v dúhových rodinách žijú. Slovensko sa musí začať doťahovať na štandardy krajín Európskej únie, kde je právne uznanie vzťahu LGBTI ľudí úplne bežná záležitosť," dodal Valášek.Poslanci z klubu SaS zase do parlamentu predložili novelu Občianskeho zákonníka, ktorá zavádza inštitút partnerského spolužitia. Ten má slúžiť osobám opačného pohlavia, ako aj rovnakého pohlavia.Cieľom je zaviesť určité oprávnenia v prospech spolužijúcich partnerov v oblasti dedenia, informovanosti o zdravotnom stave, pri nároku na ošetrovné a v ďalších situáciách týkajúcich sa majetkových a iných práv spolužijúcich partnerov.