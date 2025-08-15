Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

15. augusta 2025

Baránková po zisku zlata na Svetových hrách: Splnil sa mi sen



Baránková je členkou Národného športového centra.



Zdieľať
Baránková po zisku zlata na Svetových hrách: Splnil sa mi sen

Zlatá medailistka zo Svetových hier v čínskom Čcheng-tu v terčovej lukostreľba v disciplíne olympijský luk, Denisa Baránková, sa po návrate z dejiska šampionátu podelila o svoje dojmy s novinármi. Zároveň oznámila, že sa predstaví aj na majstrovstvách sveta a európskom šampionáte.


„Splnil sa mi sen, o ktorom som hovorila ešte pred odchodom do Číny. Akoby mi spadol kameň zo srdca, myslím, že to bolo počuť až doma. Toto víťazstvo pokladám za najvyššiu priečku v doterajšej kariére. Terénna lukostreľba je moja srdcovka, je akoby simuláciou golfu, chodíme po lúke z jedného stanovišťa na druhé, strieľame na rôzne vzdialenosti, na rôzne terče. Trávim svoj čas tam, kde je mi to blízke, prijateľné. Je to akoby oddych spojený so športom. Pri streľbe ma však riadne potrápilo teplo, na konci kvalifikácie som už cítila, že mám toho dosť, trápili sme sa aj s veľkou vlhkosťou. Pri samotnej streľbe sa stalo aj to, že sme stáli po členky vo vode, bolo to dosť nepríjemné.“

Dvojnásobná olympionička si však pochvaľovala prípravné obdobie na Svetové hry. „Celá príprava na zameriavala len na toto podujatie, vynechali sme aj účasť na niektorých Svetových pohároch. Vydarilo sa to,“ tešila sa 23-ročná Slovenka. Sezóna sa pre Baránkovú ešte neskončila. „Mala by som štartovať na majstrovstvách sveta v terénnej lukostreľbe v Kórei a následne na šampionáte Európy v Poľsku,“ poznamenala.

Zlatej medailistke a jej trénerovi Vladimírovi Hurbanovi zablahoželala v mene Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) aj slovenská reprezentantka v streľbe a členka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Danka Hrbeková: „Sledovali sme streľbu v priamom televíznom prenose, mali sme nervy. Musím oceniť ľadový pokoj a rozvahu, s ktorou Denisa zvládla posledné výstrely. Zisk zlatej medaily je veľmi dobrý signál. Sme hrdí nielen na olympionikov, olympijských športovcov, ale aj športovcov v neolympijských športoch a disciplínach.“

Baránková je členkou Národného športového centra. Jeho riaditeľ Vladimír Baluška dodal: „V Národnom športovom centre sme veľmi šťastní, Denisu dlhodobo podporujeme v jej športovej kariére. Tým, že je dvojnásobná účastníčka olympijský hier, dovolím si tvrdiť, že je vlajkovou športovkyňou nášho centra. Sme pripravení jej naďalej pomáhať, aby pre Slovensko robila krásne výsledky a robila nám všetkým radosť.“


