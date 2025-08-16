|
Sobota 16.8.2025
Meniny má Leonard
|Denník - Správy
15. augusta 2025
Hlinka Gretzky Cup 2025: Slováci sú po prehre 2:5 s Českom na konečnom šiestom mieste
V súboji o siedmu pozíciu dokázali Švajčiari zdolať Nemcov 5:2.
Zdieľať
Hokejisti Slovenska do 18 rokov skončili na Hlinka Gretzky Cupe na konečnom šiestom mieste. V súboji o piatu priečku prehrali s rovesníkmi z Česka 2:5.
Súper Slovenska položil základ úspechu v prvej tretine, v ktorej sa presadil Švancar a Kamas. Ozogány si síce v druhej časti v presilovej hre skorigoval stav, ale ďalšie góly padali hlavne len do slovenskej bránky. O triumfe Česka rozhodli Tomek, Maxa a Kamas. Posledné slovo v zápase mala slovenská strana, na konečných 2:5 upravoval Lukáčik.
V súboji o siedmu pozíciu dokázali Švajčiari zdolať Nemcov 5:2.
Hlinka Gretzky Cup 2025
o 5. miesto (Brno)
Česko - SLOVENSKO 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Góly: 2. Švancar (Byrtus), 19. Kamas (Řípa), 33. Tomek (Sklenička), 49. Maxa (Vaněček, Tománek), 53. Kamas (Kachlíř, Novák) - 26. Ozogány, 55. Lukáčik (Rausa, Floriš). Rozhodovali: Gebauer, Mejzlík – Augusta, Bezděk.
Slovensko: Čelko – Goljer, Maršálek, Floriš, Baran, Stančík, Dedík, Černák – Tariška, Hybský, Ozogány – Bernát, Lukáčik, Rausa – Matta, Kubat, Zvolenský – Rezničák, Obušek, Plančár – Ďurčo.
o 7. miesto (Trenčín)
Švajčiarsko - Nemecko 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
Góly: 8. Rentsch (Münger), 10. Troxler (Bächler, Bouvard), 21. Bouvard, 58. Fueter (Fuhrer), 60. Rentsch (Münger, Fuhrer) - 31. Wolfsteier (Kuhn, Becker), 38. Becker (Michel, Schwarz)
