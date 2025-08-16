Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 16.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Leonard
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

15. augusta 2025

Hlinka Gretzky Cup 2025: Slováci sú po prehre 2:5 s Českom na konečnom šiestom mieste



V súboji o siedmu pozíciu dokázali Švajčiari zdolať Nemcov 5:2.



Zdieľať
Hlinka Gretzky Cup 2025: Slováci sú po prehre 2:5 s Českom na konečnom šiestom mieste

Hokejisti Slovenska do 18 rokov skončili na Hlinka Gretzky Cupe na konečnom šiestom mieste. V súboji o piatu priečku prehrali s rovesníkmi z Česka 2:5.


Súper Slovenska položil základ úspechu v prvej tretine, v ktorej sa presadil Švancar a Kamas. Ozogány si síce v druhej časti v presilovej hre skorigoval stav, ale ďalšie góly padali hlavne len do slovenskej bránky. O triumfe Česka rozhodli Tomek, Maxa a Kamas. Posledné slovo v zápase mala slovenská strana, na konečných 2:5 upravoval Lukáčik.

V súboji o siedmu pozíciu dokázali Švajčiari zdolať Nemcov 5:2.

Hlinka Gretzky Cup 2025


o 5. miesto (Brno)

Česko - SLOVENSKO 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Góly: 2. Švancar (Byrtus), 19. Kamas (Řípa), 33. Tomek (Sklenička), 49. Maxa (Vaněček, Tománek), 53. Kamas (Kachlíř, Novák) - 26. Ozogány, 55. Lukáčik (Rausa, Floriš). Rozhodovali: Gebauer, Mejzlík – Augusta, Bezděk.

Slovensko: Čelko – Goljer, Maršálek, Floriš, Baran, Stančík, Dedík, Černák – Tariška, Hybský, Ozogány – Bernát, Lukáčik, Rausa – Matta, Kubat, Zvolenský – Rezničák, Obušek, Plančár – Ďurčo.



o 7. miesto (Trenčín)

Švajčiarsko - Nemecko 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Góly: 8. Rentsch (Münger), 10. Troxler (Bächler, Bouvard), 21. Bouvard, 58. Fueter (Fuhrer), 60. Rentsch (Münger, Fuhrer) - 31. Wolfsteier (Kuhn, Becker), 38. Becker (Michel, Schwarz)


   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Baránková po zisku zlata na Svetových hrách: Splnil sa mi sen

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 