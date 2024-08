Baránkovej sa viac pozdávala atmosféra v Paríži ako v Tokiu, skúsenosti chce zužitkovať na olympiáde v Los Angeles (foto)

Absolvovala len jedno stretnutie

Atmosféra bola skvelá

1.8.2024 (SITA.sk) - Slovenská reprezentantka v lukostreľbe Denisa Baránková už má za sebou svoje vystúpenie pod piatimi kruhmi v Paríži. V úvodnom eliminačnom kole nestačila na talentovanú domácu lukostrelkyňu Amélie Courdeauovú, ktorej podľahla 3:7. Napriek tomu, že pre Baránkovú to bola už druhá olympiáda , pod Eiffelovkou sa cítila ako nováčik na tomto fóre."Atmosféra je tu absolútne neopísateľná, úplne iná ako v Tokiu. Všetko je to úplne iné, ako bolo v Tokiu, od olympijskej dediny až po samotné športovisko. Ešte som nikde nestrieľala pred toľkými ľuďmi. Som veľmi rada, že mám túto skúsenosť a pokúsim sa ju zužitkovať ďalej," prezradil 22-ročná Bratislavčanka v rozhovore pre agentúru SITA.Na hlavnej ploche strelnice pred známou Invalidovňou teda absolvovala len jedno stretnutie. Predtým sa do tejto časti dostala len dvakrát."Mali sme tu dva polhodinové sloty. To znamená, že som tu mala 8 sád výstrelov, čo nie je veľa. Brali nás z tréningovej strelnice 20 minút vopred, takže potom 20 minút nedržíte lúk a po príchode si pri prvých výstreloch musíte nastaviť zameriavač. Až potom sa vlastne začína nejaká príprava na zápas," poznamenala Baránková."Celkovo tú finálovú strelnicu spravili krásne. Veľmi sa mi tam páčilo, užila som si to a strašne ma to teší. Myslím si, že svetelné podmienky sa trošku zmenili oproti predchádzajúcim dňom, ale ja radšej strieľam, keď je pod mrakom a nie je také teplo," dodala.Jej tréner Vladimír Hurban mladší bol pri porovnaní skúseností z OH v Tokiu a Paríži opatrnejší."Niektoré aspekty boli v prospech Tokia a niektoré v prospech Paríža. Isto lepšia je strelnica v Paríži, lukostreľba nikdy nemala toľko divákov v hľadisku. Osem tisíc priaznivcov, ktorí skandujú, atmosféra bola skvelá. Spolu s Denisou sme radi, že sme to mohli zažiť," prezradil.Denisa Baránková je slovenskou ženskou jednotkou a aktuálne nemá v tomto smere konkurenciu."Ak si chce nájsť nejakého sparingpartnera, tak musí hľadať skôr medzi mužmi ako medzi ženami. Máme tam zopár 15-ročných báb, ktoré by o štyri roky mohli bojovať o olympiádu," doplnil Hurban.