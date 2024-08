Schmiedlová v prípade postupu do finále bude hrať proti Čchin-wen Čeng, Číňanka nečakane zdolala Poľku Swiatekovú

1.8.2024 (SITA.sk) - Prvou finalistkou ženskej dvojhry na olympijskom tenisovom turnaji v Paríži sa stala Číňanka Čchin-wen Čeng . Tá sa vo štvrtok popoludní na parížskej antuke postarala o senzáciu, keď zvíťazila nad poľskou svetovou jednotkou Igou Swiatekovou 6:2, 7:5. Na meno finálovej súperky si bude musieť počkať do neskorého štvrtkového večera, keď sa uskutoční druhé semifinále medzi Slovenskou Annou Karolínou Schmiedlovou a Chorvátkou Donnou Vekičovou Swiateková, ktorá je štvornásobná a úradujúca šampiónka Roland Garros , vstupovala do štvrtkového súboja s bilanciou vzájomných duelov proti Číňanke 6:0 a statusom líderky rebríčka WTA prakticky nepretržite od apríla 2022. Napriek tomu Čchin-wen Čeng dokázala „postaviť na hlavu“ papierové predpoklady a postupom do finále si zabezpečila minimálne striebro na OH 2024.Swiateková pôsobila na kurte nekonzistentne, pričom sa dopustila až 36 nevynútených chýb. V úvodnom sete až trikrát prišla o svoj servis, čo Čchin-wen Čeng využila na triumf 6:2. V druhom sete sa Poľka dostala do zápasu a pomerne rýchlo viedla 4:0. Následne však akoby u nej nastal skrat. Z ďalších ôsmich gemov vyhrala iba jediný, pričom opäť až trikrát prehrala svoje podanie a napokon musela zagratulovať čínskej súperke k víťazstvu.