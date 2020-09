Barbados chce opustiť svoju koloniálnu minulosť, ostrov v Karibiku plánuje byť republikou

Záležitosť vlády a ľudu

Konštitučná monarchia

16.9.2020 (Webnoviny.sk) - Karibský ostrov Barbados sa plánuje stať republikou a prestať tak uznávať britskú kráľovnú Alžbetu II. ako hlavu štátu.Tamojšia vláda plánuje dokončiť proces zmeny k 55. výročiu získania nezávislosti od Spojeného kráľovstva, ktoré pripadá na november 2021. Informuje o tom spravodajský portál BBC."Je čas, aby sme úplne opustili našu koloniálnu minulosť," vyjadrila sa generálna guvernérka Barbadosu Sandra Mason v prejave, ktorý načrtáva vládnu politiku a programy pred novou schôdzou parlamentu.Hoci prejav čítala ona, napísala ho premiérka Mia Mottley. Barbadosania chcú barbadoskú hlavu štátu, uvádza sa tiež v prejave s tým, že je to "konečné vyhlásenie o dôvere v to, kto sme a čo sme schopní dosiahnuť".Buckinghamský palác uviedol, že je to záležitosť vlády a ľudu Barbadosu. Nemenovaný zdroj z paláca sa pre BBC vyjadril, že nápad so zmenou na republiku sa "neobjavil z ničoho nič", keďže sa o ňom mnohokrát diskutovalo a verejne hovorilo.Barbados je niekdajšia britská kolónia, ktorá nadobudla nezávislosť od Veľkej Británie v roku 1966. Štát funguje ako parlamentná konštitučná monarchia, na ktorej čele je Alžbeta II. Je súčasťou Spoločenstva národov (Commonwealth).Barbados nie je prvá bývalá britská kolónia v oblasti, ktorá sa stane republikou. V roku 1970 tak spravila Guyana, o šesť rokov neskôr Trinidad a Tobago a v roku 1978 sa republikou stala Dominika.Všetky tri štáty zostali súčasťou Spoločenstva národov.