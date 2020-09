Rakúska polícia našla v chladiarenskom aute desiatky migrantov, zatkla aj jedného z pašerákov

Niektorí vybehli z auta do polí

16.9.2020 (Webnoviny.sk) - Rakúska polícia objavila v chladiarenskom aute viac ako tri desiatky migrantov. Tridsaťosem ľudí zo Sýrie, Iraku a Turecka, vrátane šiestich detí, zadržali ešte minulý týždeň v Dolnom Rakúsku, no polícia o nich informovala až v stredu po zatknutí podozrivého člena siete prevádzačov ľudí po Európskej únii.Migrantov našli v nákladovom priestore vozidla po tom, čo zastavilo pri diaľnici a niektorí z neho vybehli do neďalekých polí.Svedkovia následne privolali políciu. Tá tiež zatkla aj 51-ročného vodiča auta, tureckého občana žijúceho v Rumunsku.Polícia vo vyhlásení uviedla, že sa migranti obávali, že počas cesty z Rumunska cez Maďarsko "zomrú a nebudú mať dostatok kyslíka". Kam vozidlo smerovalo nešpecifikovala. Migranti za prevoz zaplatili medzi 6 000 až 8 000 eur."V súčasnosti vidíme nárast v prevádzaní," vyjadril sa predstaviteľ dolnorakúskej polície Omar Haijawi-Pirchner.Jej vyšetrovania sa podľa neho sústreďujú na "rozbitie" pašeráckej siete, aby "sa predišlo ďalším zločinom".Prípad pripomenul tragédiu z roku 2015, keď v opustenom chladiarenskom vozidle na rakúskej diaľnici našli 71 tiel. Zosnulí migranti sa ešte v Maďarsku udusili.Štyroch prevádzačov, Afganca a troch Bulharov, v súvislosti s prípadom odsúdili a poslali do väzenia.