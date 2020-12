Barbora Mokošová si po historickom bronze na ME stále naplno neuvedomuje, čo dosiahla

Radosť neskrýval ani kouč

Chybička na začiatku

Finále v prostných tesne ušlo

22.12.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentantka v športovej gymnastike Barbora Mokošová sa počas minulého týždňa postarala o mimoriadny úspech, keď na majstrovstvách Európy v športovej gymnastike v tureckom Mersine získala bronzovú medailu na bradlách.Už istá účastníčka budúcoročných olympijských hier v Tokiu sa musela v Turecku skloniť len pred dvojicou Maďariek, nad jej sily boli Zsófia Kovácsová a Zoja Szekelyová.Po návrate na Slovensko si 23-ročná Mokošová na úvod tlačovej konferencia sama vypýtala slovo a poďakovala Slovenskej gymnastickej federácii (SGF) aj svojmu osobnému trénerovi Martinovi Zvalovi."Táto medaila nie len moja, ale nás všetkých. Bez ľudí okolo by som ju nikdy nezískala," prezradila.Radosť z cenného kovu neskrýval ani kouč Zvalo. "Toto je druhá významná udalosť v mojej trénerskej kariére. Prvá bola presne pred desiatimi rokmi, keď sa Samo Piasecký dostal do finále na MS," poznamenal."O niečom takomto sme dlho všetci snívali. Keď sme počas obmedzení spôsobených pandémiou koronavírusu mali problémy s miestom prípravy, tak sme dostali plnú dôveru od SGF. Od marca sme odrobili kus práce," doplnil.Mokošová v nedeľňajšom finále dosiahla výslednú známku 13,300 bodu. Medzi osmičku najlepších sa dostala z druhého miesta vo štvrtkovej kvalifikácii, v ktorej predviedla zostavu ocenenú na 13,566 bodu."Stále tomu nemôžem uveriť. Som veľmi šťastná, že sa mi to podarilo. Myslím si, že som previedla jednu z najlepších zostáv, aké viem zacvičiť. Na začiatku som sa nevyhla chybičke, ale potom som šla veľmi dobre, aby to stačilo na medailu. Stále si naplno neuvedomujem, že mám medailu z ME," prezradila slovenská reprezentantka, ktorej cestu domov skomplikovala situácia na letisku v Istanbule.Slovenská minivýprava sa tam nechala testovať na koronavírus, následkom čoho zmeškala len a musela čakať na ďalší.Mokošová získala vôbec prvý medailový úspech pre Slovensko na vrcholnom európskom fóre v športovej gymnastike.Okrem bronzu na bradlách si jediná Slovenka v súťažiach žien na ME 2020 vybojovala 11. miesto v prostných, kde tesne nepostúpila do finále.Mokošová sa bude v domácom prostredí aj počas sviatkov udržiavať vo forme, postupne však musí viac myslieť na leto 2021 a OH v Tokiu."Musíme si k tomu sadnúť a pripraviť dobrý plán, nech na olympiáde podám čo najlepší výkon," dodala.