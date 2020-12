Preloženie olympiády v Tokiu o jeden rok zvýšilo náklady na jej organizáciu takmer o štvrtinu

Najdrahšia olympiáda v histórii

Skepticizmus obyvateľov rastie

Zvyšok je na pleciach japonskej vlády a teda daňových poplatníkov v krajine.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.12.2020 (Webnoviny.sk) - Odklad olympijských hier v japonskom Tokiu z leta 2020 o jeden rok priniesol organizátorom zvýšené náklady o 22 percent v porovnaní s predchádzajúcimi plánmi.Japonci rátali s výdavkami na úrovni 12,6 miliárd USD, táto suma však vzrástla o 2,8 miliardy USD na 15,4 miliardy. Náklady tak nebudú v prepočte 10,3 ale až 12,6 miliardy eur.Ako v utorok informovali japonskí organizátori, zvýšené náklady sú spojené s opätovnými rokovaniami o rôznych zmluvách či s väčším zabezpečením v boji proti ochoreniu COVID-19.Audit japonskej vlády nekorešponduje s údajmi organizátorov a hovorí o nákladoch až 25 miliárd USD, teda takmer 20,5 miliardy eur.V roku 2013, kedy Japonci uspeli v boji o pridelenie OH, pracovalo Tokio s predpokladaným rozpočtom 7,5 miliardy USD (6,13 miliardy eur).Tohtoročná štúdia Oxfordskej univerzity odhalila, že OH v Tokiu budú najdrahšie v histórii.Iba približne 6,7 miliardy USD z uvedených výdavkov pokryjú súkromné zdroje, viac ako miliardou USD prispel aj Medzinárodný olympijský výbor (MOV) S pribúdajúcim časom a nezlepšujúcou sa situáciou spojenou s koronavírusom narastá skepticizmus obyvateľov Japonska, podľa ostatného prieskumu až 63 percent z nich je za ďalší odklad prípadne úplné zrušenie OH v Tokiu.Organizačný výbor sa nechal počuť, že ďalší odklad už neprichádza do úvahy a OH budú zrušené, ak nebude možné ich konanie v lete 2021.