Barbora Poláková a Dan Bárta naspievali uspávanku Domů. Skladba je venovaná deťom z dojčenských ústavov. Uspávanka vznikla v rámci kampane Díky pěstounství, stojí za ňou organizácia Dobrý start.





Životy detí v rodinách a životy detí v dojčenských ústavoch sú v mnohom veľmi rozdielne. Barbora Poláková s Danom Bártom, ktorí sa autorsky stretávajú prvýkrát, spolu nahrali pieseň, v ktorej sa k detskému svetu citlivo približujú. Uspávankou a videoklipom s názvom Domů vyjadrujú svoje presvedčenie, že stojí za to podporovať pestúnske rodiny, hľadať nových pestúnov a dopriať tak deťom z dojčenských ústavov pevnejšie citové väzby a prvotné istoty.Videoklip v réžii Jana Látala rozpráva príbeh dvoch bábätiek, ktorých prvé dni, týždne a mesiace na svete sa zásadne líšia. Zatiaľ, čo jedno objavuje svet z náručia svojej rodiny, druhé vidí z postieľky dojčenského ústavu len hrací kolotoč a tváre mnohých striedajúcich sa opatrovateliek. Príbehy oboch detí sa však v závere pretnú.„Keď si predstavím, že jediný svet, ktorý poznám, je izba s ďalšími postieľkami, spoločná miestnosť na jedlo a ihrisko pred domom, príde mi logické, že vstup do toho druhého sveta musí byť šialene ťažký. Napojenie na jedného človeka, na jednu vôňu, na jedno miesto, môže, myslím, dieťaťu výrazne pomôcť v celoživotnom pocite bezpečia, v chápaní seba samého i okolia. Vnímam, že teraz nie je doba, keď by sme boli vo všeobecnosti schopní sústrediť sa i na iné témy, než je ochorenie COVID-19, ale na druhú stranu, deti sa rodia stále,“ hovorí Barbora Poláková.„Pri všetkej úprimnej úcte k všetkým dobrým tetám zostáva po štarte z 'kojeňáku' v detskej duši nutne zmätok. Takže, ten náš kus je vlastne i poklonou tým, ktorí majú silu a odvahu, hm, a nervy, vziať na seba tú zodpovednosť, taký zmätok mierniť a dať do poriadku,“ dodáva Dan Bárta.Uspávanka vznikla v rámci kampane Díky pěstounství, do ktorej sa zapojili tiež Martha Issová, Marek Taclík, Anna Polívková, Hana Vágnerová, Tomáš a Tamara Klusoví či Petra Nesvačilová. Upozorňujú, že je potrebné nájsť nových pestúnov, rozšíriť podpornú sieť pre rodiny a konečne zatvoriť dojčenské ústavy, v ktorých každý rok skončí 1200 detí.