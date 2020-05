Barbora Strýcová nechce skončiť s tenisom z karantény, telo si počas kariéry vytrpelo svoje

Po veľkom zápase

Od januára do novembra

Opotrebované telo

4.5.2020 - Vo štvorhre to dotiahla až na post svetovej jednotky a k wimbledonskému triumfu. A tiež k zisku bronzovej medaily na olympijských hrách či k podielu na piatich víťazstvách Českej republiky v Pohári federácie.Jedna z najlepších svetových deblistiek Barbora Strýcová (34) by sa rada rozlúčila s kariérou na budúcoročnom Wimbledone či olympijských hrách v Tokiu.Pravda, ak bude všetko v poriadku. Tohtoročný slávny turnaj na posvätnej londýnskej tráve zrušili pre pandémiu koronavírusu a olympijský sviatok presunuli na budúci rok."Nechcem končiť s tenisom z karantény. Rada by som niekomu zamávala na kurte a najlepšie po nejakom veľkom zápase. Najradšej by som sa rozlúčila na Wimbledone, kde som zažila najkrajšie tenisové chvíle. Čo však bude o viac než rok, nevieme. A ja už nemám dvadsať rokov," uviedla Strýcová v rozhovore na webe iDnes.cz.Sympatická Češka sa otvorene vyjadrila aj k svojim vleklým zdravotným problémom a celkovo úskaliam, ktoré prináša tenis vo svojej vrcholovej podobe."Vďaka turnajovej pauze zažívam pocit, že sa ráno budím bez bolesti. Idem normálne na záchod a nekrívam alebo neskáčem na jednej nohe. Na achilovke mám výrastok, ktorý sa pri tenise vždy ozýva, najmä keď hráme na rýchlom povrchu, napríklad betóne. Vďaka zápasovému adrenalínu však väčšinou na bolesť zabúdam," prezradila Strýcová.Rodáčka z Plzne tvrdí, že výrastok na nohe nie je zďaleka všetko, čo ju trápi počas dlhoročnej kariéry."Všetci máme zničené ramená, bedrá, kolená aj zápästia. Asi ani nemám na tele miesto, ktoré by mi nepraskalo. Hneď ráno mi zvykne prasknúť v krku, potom v chrbte, bedrách aj kolene. Najhoršie sú zmeny povrchov, keď ideme z betónu na antuku a potom zase na trávu. To je pre svaly, šľachy a kosti veľká záťaž. Telo býva preťažené. Do toho trávime stovky hodín v lietadle. Neustále sa vyrovnávame s časovým posunom, niekedy aj o 9 hodín dozadu a potom zase dopredu. Vtedy prestávam tušiť, či je ráno alebo noc, kedy sa mám najesť alebo vyspať. Takto to chodí od januára do novembra a potom mám dva týždne voľno. A krátko na to sa začne príprava na novú sezónu," dostala zo seba Strýcová.Na otázku, ako dopadli jej prvé tréningy po dlhšom čase vynútenej tenisovej odmlky, odpovedala: "Cítila som bedrový kĺb, achilovka sa zatiaľ neozvala, ale to určite príde pri stupňujúcej sa záťaži. Staronový problém je však zápal v päte a opuch. Mám s tým starosti už asi šesť rokov a občas to tak bolí, že bez liekov nemôžem hrať ani chodiť. Niekedy sa mi nepodarí ani obuť tenisky..."Víťazka českej ankety Zlatý kanár za rok 2019 v rozhovore v knihe Bez frází priznala, že pre rozhodený biorytmus nedostala tri mesiace menštruáciu. Teraz to potvrdila."Nemám s tým problémy len ja. Je to jeden z indikátorov preťaženia tela. Niekedy vystúpim z lietadla a som šialene zavodnená, mám opuchnuté členky aj kĺby na prstoch. Ani prstene si vtedy nemôžem dať dolu."Na priamu otázku, či sa nebojí, že jedného dňa nebude môcť otehotnieť pre vyššie spomenuté dôvody silných náporov na organizmus počas kariéry, odvetila: "Snažím sa nad tým nerozmýšľať. Určite tam je nejaké riziko, lebo moje telo je opotrebované. Na druhej strane som trénovaná a mám zrejme silnejšiu imunitu ako bežná populácia. Môže sa však stať, že to nepôjde."