Cristiano Ronaldo pricestoval do Turína, po karanténe sa zapojí do tréningového procesu

5.5.2020 - Takmer dva mesiace strávil doma v Portugalsku, ale už je späť v Taliansku. Cristiano Ronaldo spoločne s rodinou sa v pondelok neskoro večer súkromným lietadlom presunul do Turína a najbližšie dva týždne strávi v povinnej karanténe. Informujú o tom viaceré zahraničné zdroje vrátane portálu sports.ndtv.com.Tridsaťpäťročný Ronaldo je jedným z desiatich hráčov Juventusu Turín, ktorí boli zo zahraničia povolaní späť do tímu v súvislosti s povolením individuálnych tréningov pre hráčov Serie A.Jedna z najviac zasiahnutých krajín novým koronavírusom síce pozvoľna uvoľňuje tvrdé opatrenia, ale vyše 29 000 ľudí, ktorí podľahli nákaze COVID-19 a jej následkom, sú vážnym mementom do najbližších týždňov a mesiacov.Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty pre najlepšieho svetového futbalistu strávil uplynulé týždne vo svojej letnej rezidencii na rodnom ostrove Madeira.Okrem partnerky Georginy Rodríguezovej a detí mal nablízku aj mamu Dolores, ktorá prekonala mozgovú mŕtvicu.Zatiaľ naposledy sa muž s prezývkou CR7 predstavil v súťažnom zápase 8. marca, keď jeho tím Juventus zdolal Inter Miláno 2:0. V čase začiatku šírenia pandémie koronavírusu sa hralo bez divákov.V Taliansku sa pomaly rozbieha tréningový proces, čo by mohlo znamenať neskoršie pokračovanie futbalových súťaží vrátane Serie A.Juventus je na čele tabuľky s náskokom jedného bodu pred Laziom Rím a deviatich bodov pred Interom Miláno. Turínčania útočia na zisk deviateho "scudetta" v neprerušenej sérii.Vedenie "Starej dámy" zatiaľ nezverejnilo presný dátum začiatku tréningových aktivít, ale vo svojom medicínskom centre už rozbehlo testovanie hráčov na koronavírus.Medzi prvými, ktorí sa mu podrobili, boli Federico Bernardeschi, Juan Cuadrado, Carlo Pinsoglio, Leonardo Bonucci a Aaron Ramsey.Všetci sa v tréningovom centre predstavili s rúškami na tvárach. Juventus v najbližších dňoch očakáva návrat holandského stopéra Matthijsa de Ligta a francúzskeho stredopoliara Blaisa Matuidiho, ktorí boli nakazení, ale chorobu už prekonali.Argentínsky útočník Gonzálo Higuaín zatiaľ zostáva v Argentíne pri chorej mame.