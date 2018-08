Barcelona má na lane zvučnú posilu: Kto údajne mieri ku Kataláncom?

Na archívnej snímke Arturo Vidal. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 2. augusta (TASR) - Čilský futbalista Arturo Vidal sa podľa španielskych médií dohodol na prestupe do tímu španielskeho majstra FC Barcelona. Bayern Mníchov by mal od Kataláncov zinkasovať 30 miliónov eur.Tridsaťjedenročný stredopoliar má so svojim aktuálnym klubom platnú zmluvu až do leta 2019. Tú sa však podľa vyjadrenia predsedu predstavenstva bavorského veľkoklubu Karla-Heinza Rummeniggeho predĺžiť nechystá:Vidal je veľmi silný v osobných súbojoch, a presne tento typ hráča Barcelone po odchodoch Javiera Mascherana a Paulinha v zostave chýba. Hráč sa momentálne nachádza v tréningovom kempe Bayernu v Tegernsee, kde sa po operácií kolena pripravuje individuálne. Stonásobný čilský reprezentant počas svojej kariéry obliekal dresy tímov Colo Colo, Bayer Leverkusen, či Juventus Turín.