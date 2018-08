EURÓPSKA LIGA: DAC podľahol Minsku aj v odvete a v súťaži skončil

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Odveta 2. predkola EL 2018/19:



Dinamo Minsk - FC DAC 1904 Dunajská Streda 4:1 (1:0)

Góly: 19. a 58. Nikolič, 47. Chvasčinski, 51. Ivanov (z 11 m) - 73. K. Vida. ŽK: Ivanov, Šitov, Chvasčinski - Kone, Herc, Kalmár, Koštrna. Rozhodovali: Munukka - Honkanen, Nykänen (všetci Fín.)



Minsk: Gorbunov - Begunov, Galovič, Švecov, Rocha, Šitov - Korzun, Yahaya - Nikolič (78. Trebotič), Chvasčinski (57. Gurenko) - Ivanov (61. Makas)

Dunajská Streda: Macej - Koštrna (78. Špiriak), Huk, Kone (18. Šatka), Davis - Herc, Ljubičič, Kalmár - M. Vida, Bayo (40. Divkovič), K. Vida



/prvý zápas 3:1, Dinamo Minsk postúpilo do 3. predkola/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Minsk 2. augusta (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda skončili v Európskej lige v druhom predkole. Vo štvrtkovej odvete tejto fázy podľahli na pôde Dinama Minsk 1:4, v domácom úvodnom stretnutí prehrali 1:3. Kristopher Vida dal jediný gól fortunaligistu v bieloruskej metropole už za rozhodnutého stavu.Premožiteľ DAC narazí v 3. predkole na ruský Zenit Petrohrad, kde pôsobí aj slovenský reprezentant Róbert Mak. Prvý zápas sa uskutoční 9. augusta, odveta je na programe 16. augusta.Domáci hájili náskok 3:1 z prvého zápasu s piatimi obrancami. Kone dostal v strede dunajskostredskej obrany prednosť pred Šatkom. Pačinda začal po zdravotných problémoch na lavičke, útočné trio tvorili M. Vida, Bayo a K. Vida. Defenzíva DAC nepôsobila na začiatku konsolidovane, Kone videl expresnú žltú kartu a vo 4. minúte získal loptu v šestnástke Ivanov, brankár Macej pokryl jeho zakončenie. Omnoho väčšiu šancu zneškodnil o šesť minút neskôr, keď po kombinácii Begunova s Nikoličom zabránil Chvasčinskému v otvorení skóre. Zakrátko Nikolič vybojoval loptu na hranici pokutového územia, netrafil priestor troch žrdí. Tréner hostí Hyballa zareagoval a už v 18. minúte stiahol Koneho, ktorému chvíľu predtým dohováral rozhodca po ďalšom faule, a na trávnik poslal Šatku. Nepomohlo, vzápätí Šitov vysunul Nikoliča, ten sa odpútal od obrancov a prekonal Maceja. Hráči Dunajskej Stredy sa v prvom polčase dopustili aj ďalších neistých zákrokov, súper ich nepotrestal. Vpredu sa až do 40. minúty prezentovali jedine nedôraznou strelou Herca, ktorý mal potom väčšiu možnosť, jeho hlavičku po centri Koštrnu zblokoval Begunov na roh. Hostia v tom čase prišli o zraneného útočníka Baya, vystriedal ho Divkovič. Pred prestávkou ešte Davis poslal priamy kop v sľubnej pozícii iba do múru.Fortunaligista inkasoval po zmene strán hneď z prvej akcie. Ivanov predĺžil po autovom vhadzovaní hlavou loptu na Chvasčinského, ktorý zbehol obrancom a prestrelil Maceja. Ďalší úder prišiel len o niekoľko minút, arbiter nariadil po zákroku Koštrnu na Chvasčinského jedenástku, ktorú premenil Ivanov a v 51. minúte zvýšil na 3:0 pre domácich. Macej síce vystihol smer a dotkol sa lopty, no nedokázal zabrániť gólu. Bez šance zasiahnuť bol v 58. minúte, keď Nikolič trafil priamy kop ideálne a svojím druhým zásahom v zápase zvýraznil rozdiel. Macej neskôr vyrazil prudký pokus Šitova a nepripustil piaty gól vo vlastnej sieti. Dunajská Streda už po smršti v úvode druhého dejstva nehrala o postup, aspoň kozmetickú úpravu stavu dosiahol v 73. minúte K. Vida. Vyťažil z práce Herca, ktorý sa vrátil po ošetrení a minská defenzíva naňho zabudla. Príležitosť v šestnástke potom zahodil Kalmár. Dinamo po chvíľkovej strate koncentrácie s pohodlným náskokom dotiahlo dvojzápas do postupového konca, Macej v nadstavenom čase zlikvidoval možnosť striedajúceho Makasa.