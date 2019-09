Barcelona ma najhorší vstup do ligy za 25 rokov

Na archívnej snímke Antoine Griezmann. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 22. septembra (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona má na svojom konte po piatom zápase v La Lige dve prehry a v tabuľke iba sedem bodov. Pre "blaugranas" je to najhorší štart do súťaže od sezóny 1994/1995, keď mali po rovnakom období ešte o dva body menej. Po Bilbau v úvodnom vystúpení ročníka, ho zaskočil aj nováčik z Granady, ktorý v sobotu zvíťazil 2:0.Hráči z Andalúzie už v 2. min "rozobrali" obranu Kataláncov a Nigérijčan Ramon Azeez hlavou do prázdnej bránky otvoril skóre. Druhý gól pridal Álvaro Vadillo z pokutového kopu v 66. min.povedal podľa DPA tréner FCB Ernesto Valverde.Barcelona chcela nechať odpočívať svoju najväčšiu hviezdu Lionela Messiho i vychádzajúci talent Ansuho Fatiho, ktorý zažiaril v predchádzajúcich dueloch proti Valencii i Pamplone. V útoku nastúpila s trojicou Luis Suárez, Antoine Griezmann a Carles Pérez, lenže v prvom polčase pôsobila bezradne.popísal Valverde slabiny tímu.Úradujúci majster inkasoval minimálne dva góly vo štvrtom ligovom zápase za sebou, to sa mu predtým stalo iba pred deviatimi rokmi.povedal podľa DPA Luis Suárez.