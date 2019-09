Manchester City zdemoloval Watford, Guardiola: Rozhodla naša kvalita

Pep Guardiola, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manchester 22. septembra (TASR) - Futbalisti Manchestru City sa v sobotnom stretnutí Premier League rehabilitovali za prekvapujúcu prehru s Norwichom v predchádzajúcom kole 2:3. Odniesli si to hráči Watfordu, ktorí na Emirates Stadium utrpeli debakel 0:8. "Citizens" dosiahli svoj najvýraznejší triumf v najvyššej anglickej súťaži. Vyšším rozdielom zvíťazil v Premier League iba ich mestský rival United, v roku 1995 deklasoval Ipswich Town 9:0. Pod triumf úradujúceho majstra sa najvýraznejšie podpísal Bernardo Silva. Portugalský krídelník dosiahol prvý hetrik v najvyššej súťaži v kariére.povedal po zápase tréner City Pepe Guardiola. S reakciou svojich zverencov mohol byť spokojný nad mieru, do zápasu s Watfordom vstúpili bez zmilovania, keď už po osemnástich minútach viedli o päť gólov, čím stanovili rekord súťaže.skonštatoval Guardiola. Po zmene strán pridali domáci ďalšie tri zásahy, podľa španielskeho kouča však nešlo o nedostatku rešpektu, práve naopak. "Watfordu sa proti City nedarí, keď mu podľahli v dvanástom vzájomnom zápase za sebou. Navyše utrpeli najťažšiu prehru v klubovej histórii a iba tretíkrát inkasovali osem gólov, po prvý raz za 60 rokov.citoval kormidelníka Watfordu Quiqueho Floresa web The Guardian.