Barcelona na úvod novej sezóny La Ligy remizovala doma s Rayom, tréneri neboli spokojní

Busquets dostal červenú

Koundé ešte nehral

Rayo chcelo vyhrať

14.8.2022 (Webnoviny.sk) - V ostatných siedmich sezónach strelil poľský kanonier Robert Lewandowski gól hneď v úvodnom zápase ročníka, v drese FC Barcelona po nedávnom prestupe z Bayernu Mníchov sa mu to však nepodarilo.Katalánci vo „vynovenom“ zložení v sobotňajšom dueli 1. kola španielskej La Ligy 2022/2023 doma iba remizovali s madridským tímom Rayo Vallecano 0:0.Mužstvo domáceho kouča Xaviho Hernándeza malo tradične územnú prevahu, no hostia solídne bránili a postupom času boli i nebezpečnejší smerom dopredu.„Barca“ dohrávala bez vylúčeného kapitána Sergia Busquetsa , ktorý v nadstavenom čase dostal červenú kartu za úder do tváre súpera.FCB nevyužil viacero šancí a napokon mohol i prehrať, no zásah Kolumbijčana Radamela Falcaa z 95. min pre ofsajd neplatil.Spomenutý Xavi Hernández po zápase nebol spokojný, keďže štart do sezóny si predstavoval inak.„Je to zlé, pretože sme chceli našim fanúšikom ukázať, že sme na správnej ceste. Ponúkli sme veľké očakávania, ale toto je len začiatok. Dnešok je sklamaním pre každého fanúšika Barcelony, ale musíme si zachovať vieru v náš spôsob hry, ktorý je správny na to, aby sme získavali tituly,“ povedal 42-ročný tréner, ktorý z nových posíl okrem Lewandowského doprial štart i dánskemu obrancovi Andreasovi Christensenovi, brazílskemu krídelníkovi Raphinhovi a stredopoliarovi z Pobrežia Slonoviny Franckovi Kessiému.K dispozícii ešte nemal francúzskeho zadáka Julesa Koundého, ktorého sa zatiaľ nepodarilo zaregistrovať.Rayo Vallecano potvrdilo, že po vlaňajšom odchode Lionela Messiho z Barcelony na protivníka z Camp Nou vie zahrať.„Blaugranas“ nestrelili madridskému tímu gól v treťom zápase po sebe, v uplynulej sezóne s ním dvakrát prehrali 0:1.„Môj tím hral napäto a nervózne. Snažil som sa hráčom povedať, že tlak je na mne. Rayo však hralo dobre a poradilo si s našou rozohrávkou. Súper splnil svoj herný plán,“ dodal Xavi.Jeho náprotivok Andoni Iraola po stretnutí tvrdil, že Rayo Vallecano hralo dosť dobre na to, aby si pripísalo ďalšie víťazstvo na Camp Nou.„Myslím si, že sme odohrali skvelý zápas. Nie som spokojný, pretože sme chceli vyhrať. Škoda, že sme nezískali tri body. Možno domáci mali viac šancí, ale my sme mali tri alebo štyri čisté príležitosti. Som rád za snahu môjho tímu a za to, že sme si poradili s veľkým rivalom,“ skonštatoval Iraola.