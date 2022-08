Súrodenci Solymosyovci získali na majstrovstvách Európy historický bronz v synchronizovanom plávaní

Zlepšili sa o jednu priečku

Bronz má cenu zlata

14.8.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí reprezentanti v synchronizovanom plávaní, súrodenci Silvia a Jozef Solymosyovci, získali na majstrovstvách Európy v talianskom Ríme bronzovú medailu vo voľných zmiešaných pároch.V sobotňajšom finále dostali vo Foro Italico 77,0333 bodu a vybojovali 3. miesto. Zo zlata sa tešili domáci reprezentanti Lucrezia Ruggierová s Giorgiom Minisinim.Solymosyovci cvičili na hudbu Ludwiga Minkusa Don Quixote a štartovali ako poslední s číslom päť.Ako referuje web Slovenskej plaveckej federácie (SPF) , za sebou nechali tandemy z Nemecka i Belgicka a postarali sa o premiérovú medailu pre Slovensko v synchronizovanom plávaní na vrcholnom podujatí. V porovnaní s minuloročnými ME v Budapešti sa zlepšili o jednu priečku.„Veľmi sa teším, že Silvia a Jožko siahli na historicky prvú medailu pre slovenské ´synchro´ z ME. Je to odmena za ich prácu, aj ich bodový výkon má vysokú hodnotu. Je to veľké povzbudenie do ďalších rokov,“ uviedol prezident SPF Ivan Šulek.Z bronzovej medaily má veľkú radosť i mama úspešných slovenských reprezentantov Ivana Solymosyová: „Synchronizovanému plávaniu sa venujem 38 rokov ako športovec, tréner, rozhodca, funkcionár... Za ten dlhý čas som mala možnosť zistiť, že trvá desaťročia zmeniť renking krajín na stupňoch víťazov. Roky dostávate od rozhodcov rovnaké známky, čo je frustrujúce pre športovcov aj trénerov. Slovensko na ME od roku 1993 za 29 rokov nevybojovalo žiadne medaily, väčšinou sa pohybovalo medzi 11. až 16. miestom. Jedna možnosť, ako to zmeniť, je presadiť sa v nových disciplínach,“ tvrdí Solymosyová.Schválenie mix párov do programu MS v roku 2015 bol pre ňu signál, že to je cesta pre Slovensko, ktorú treba využiť.„Jozef bol od malička veľmi šikovný a bol vždy lepší než dievčatá v jeho veku, zdolával aj tie staršie. Boli sme jedna z mála krajín, ktoré mali chlapca, teraz ich je oveľa viac. Bronzové medaily majú pre nás cenu zlata. Sú zadosťučinením nielen pre nás, všetkých zo slovenského ´synchra´, ale aj ďalšie ´malé synchro krajiny´, ktoré každú sezónu začnú s nadšením a končia znechutením po vrcholnej súťaži. Desiateho augusta som mala narodeniny a toto je pre mňa krásny darček,“ dodala Solymosyová v reakcii, ktorú agentúre SITA sprostredkoval mediálny manažér SPF Patrik Pavelka.