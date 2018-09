Barcelona nevyhrala už tri zápasy, strelecké trápenie Realu

Hráč Barcelony Arturo Vidal (hore vpravo) hlavičkuje vo futbalovom zápase španielskej ligy La Liga FC Barcelona - Athletic Bilbao na štadióne v Barcelone 29. septembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 30. septembra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona predĺžili čakanie na víťazstvo v La Lige už na tri zápasy. V sobotňajšom dueli 7. kola zachraňovali na domácom štadióne Camp Nou remízu 1:1 s Athleticom Bilbao v 84. minúte. Šancu dostať sa na prvé miesto v tabuľke nevyužil Real Madrid, ktorý v mestskom derby s Atleticom remizoval 0:0.Barcelona nastúpila prekvapujúco bez Lionela Messiho v základnej zostave, ktorého tréner Ernesto Valverde šetril na stredajší dôležitý zápas Ligy majstrov na ihrisku Tottenhamu. Argentínčan prišiel na ihrisko v 55. minúte za stavu 0:1 a prihral Munirovi El Haddadimu na vyrovnávajúci gól. Ten však prišiel až v 84. minúte a Barcelona napriek veľkému tlaku skóre neotočila. Po stredajšej prehre v Leganes (1:2) a minulotýždňovej remíze 2:2 s Gironou tak opäť "blaugranas" nebodovali naplno. "povedal Messi pre skysports.com. Hostí dostal do vedenia krátko pred polčasom Oscar de Marcos, bol to už ôsmy inkasovaný gól Barcy. "dodal argentínsky futbalista, ktorý je po odchode Andresa Iniestu kapitán tímu.V madridskom derby Real - Atletico nepadol ani jeden gól a "biely balet" tak ostal o skóre na druhom mieste za Barcelonou. Atletico na štadióne Santiaga Bernabeua neprehralo v rámci La Ligy už šesť rokov. V kvalitnom zápase vynikli obaja brankári Thibaut Courtois i Jan Oblak, ktorí vyriešili niekoľko šancí a vychytali viacero tutoviek. Real dominoval najmä v druhom polčase, ale neskóroval ani v druhom zápase za sebou, čo sa mu stalo prvýkrát po siedmich rokoch. V stredu v 6. kole prehrali Madridčania na ihrisku FC Sevilla 0:3. Okrem bodov prišiel Real aj o waleského ofenzívneho stredopoliara Garetha Balea, ktorý nedohral duel pre zranenie slabín a nenastúpil na druhý polčas. "povedal tréner Realu Julen Lopetegui podľa theguardian.com. Štart Balea v utorňajšom zápase Ligy majstrov na ihrisku CSKA Moskva je otázny.Tretie miesto si upevnila Sevilla, ktorá vyhrala na ihrisku Eibaru 3:1. Duel na štadióne Ipurua museli v druhom polčase na niekoľko minút prerušiť. Pri oslavách gólu Argentínčana Evera Banegu, ktorý v 59. minúte zvýšil na 2:0 pre hostí, sa fanúšikovia navalili na bariéru tribúny, ktorá to nevydržala a prelomila sa. Priaznivci spadli asi z dvoch metrov na ihrisko a niektorí z nich utrpeli zranenia. Desiati z nich skončili podľa španielskych médií v nemocnici.