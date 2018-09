Slovan uspel v derby vďaka efektivite, Greif: O titule sa nebavíme

Na snímke zľava hráč Slovana Joeri De Kamps, hráč Trnavy Matej Oravec a hráč Slovana Mitch Apau v zápase 10. kola futbalovej Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava v sobotu 29. septembra 2018 v Trnave. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Trnava 30. septembra (TASR) - Útočník Marek Bakoš mohol byť hrdina Spartaka Trnava, keby v 74. minúte sobotňajšieho šlágra 10. kola futbalovej Fortuna ligy 2018/2019 proti Slovanu Bratislava skóroval po prihrávke Erika Grendela. V čistej šanci však nepotvrdil kanonierske schopnosti a prestrelil bránu, naopak, boli to hostia, ktorí o štyri minúty po góle Dejana Dražiča rozhodli o víťazstve 2:1. Trnava prehrala v lige štvrtý zápas v rade a jej situácia je alarmujúca, v pozícii úradujúceho majstra jej patrí až 9. priečka s osembodovou stratou na šiestu Podbrezovú, ktorá uzatvára hornú polovicu tabuľky.Derby so Slovanom sa začalo zostra, rozhodca Pavol Chmura v úvodných desiatich minútach napomínal až troch hráčov žltou kartou a v polovici úvodnej 45-minútovky vykázal na tribúnu po protestoch domáceho trénera Radoslava Látala. Slovan otvoril skóre po rýchlom a priamočiarom brejku, na jeho konci bol slovinský útočník Andraž Šporar. Bakoš z poslednej akcie v prvom polčase vyrovnal, keď sa najlepšie zorientoval v skrumáži po rohu. Po zmene strán však vo vyloženej šanci nemal toľko šťastia. "sypal si popol na hlavu 35-ročný útočník, ktorý je v Trnave na hosťovaní do konca jesene z Viktorie Plzeň.predviedol nadhľad Bakoš, ktorý strelil za Spartak svoj prvý ligový gól. Jeho tím sa musí rýchlo pozviechať, už vo štvrtok 4. októbra o 18.55 SELČ ho čaká druhé vystúpenie v D-skupine Európskej ligy na pôde Fenerbahce Istanbul a v nedeľu 7. októbra o 17.00 h domáci ligový duel so Sereďou.Vykázaného trénera Látala zastúpil na tlačovej konferencii jeho asistent Michal Ščasný.Obrane domáceho tímu výrazne chýbal kapitán Boris Godál, príčinou sú zdravotné problémy." informoval Ščasný.Slovan v 151. najslávnejšom slovenskom derby uspel, lebo bol efektívny. Jeho hráči potvrdili, že po vypadnutí v 3. predkole EL s Rapidom Viedeň i predčasnom konci v Slovnaft Cupe majú pred sebou jediný cieľ - zisk titulu." poznamenal brankár Dominik Greif. Slovan má na čele tabuľky päťbodový náskok pred Dunajskou Stredou, ale súťaž je ešte ani nie vo svojej tretine.zdvihol Greif varovný prst.