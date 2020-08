Barcelona nie je na odvetu proti Neapolu v plnej sile, kouč Setién povolal viacero mladíkov

Miestenka na záverečný turnaj

7.8.2020 (Webnoviny.sk) - Tréner katalánskeho futbalového veľkoklubu FC Barcelona Quique Setién je pripravený dať väčšiu zodpovednosť na ihrisku na plecia mladíkov Ansuho Fatiho a Riquiho Puiga v sobotňajšom odvetnom súboji osemfinále Ligy majstrov 2019/2020 doma proti talianskeho klubu SSC Neapol . Zápas na štadióne Camp Nou sa uskutoční bez divákov.Prvá konfrontácia oboch súperov pod Vezuvom sa ešte v zime skončila nerozhodne 1:1. Katalánci v odvete nemôžu rátať so Sergiom Busquetsom Arturom Vidalom ani Arthurom Melom.Úspešnejší z tejto španielsko-talianskej konfrontácie si zabezpečí miestenku na záverečnom turnaji v portugalskom Lisabone."Obaja, Rique aj Ansu, sú pripravení hrať. Podávajú dobré výkony a proti Neapolu asi budú hrať od začiatku. Ak áno, som si istý, že budú hrať dobre," prezradil v piatok kouč Setién na adresu dvojice mladíkov.Kým 20-ročný Puig môže zažiť svoj debut v pohárovej Európe, o tri roky mladší Fati ho už má za sebou. Puig by v strede poľa mal zaskočiť spomenutú dvojicu Busquets, Vidal, Fati by v útoku mohol nastúpi po boku Lionela Messiho Hrať by mohol namiesto Antoina Griezmanna , ktorý v piatok dostal od lekárov zelenú nastúpiť po doliečení svalového zranenia pravého lýtka.Po zranení je pripravený po boku Gerarda Piquého nastúpiť aj obranca Clement Lenglet, iný bek Samuel Umtiti je stále zranený.Keďže má Setién k dispozícii len 13 hráčov A-tímu, na duel proti Neapolu povolal aj sedem futbalistov z mládežníckeho výberu vrátane Američana Konrada de la Fuenteho."Ideálne by bolo, aby sme boli v plnej sile, ale nie sme v takej situácii. Spoliehať sa budeme na viacero mladíkov. Musíme sa prispôsobiť okolnostiam a urobiť maximum pre to, aby sme nepocítili mnoho absentujúcich hráčov," poznamenal kormidelník FC Barcelona.Quique Setién v piatok tiež poznamenal, že podľa jeho názoru nezávisí jeho zotrvanie v klube alebo prípadný odchod od toho, či FC Barcelona postúpi na záverečný turnaj do Lisabonu.V ostatných mesiacoch silnejú hlasy, ktoré hovoria o jeho odchode. Katalánci totiž v La Ligy skončili "až" druhí za rivalom Realom Madrid."Ešte ani raz som nepomyslel na to, že duel proti Neapolu môže byť môj posledný na lavičke tohto klubu. Sústredíme sa na postup a potom na zostávajúci program turnaja v Portugalsku," dodal Setién.