Barcelona rozobrala Sevillu za osem minút a dohrala v deviatich

Hráči Barcelony Luis Suarez (vľavo) a Antoine Griezmann (vpravo), archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 7. októbra (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi sa dočkal prvého gólu v tejto sezóne. Podarilo sa mu to v 8. kole španielskej ligy, keď dokonal triumf FC Barcelona nad FC Sevilla 4:0. Domáci rozložili súpera už v prvom polčase, ich výkon však zatienil záver zápasu, keď dohrávali bez dvoch vylúčených hráčov."Blaugranas" rozhodli za osem minút, keď sa v rozmedzí 27. až 35. minúty presadili Luis Suarez, Arturo Vidal a Ousmane Dembele.zhodnotil tréner Ernesto Valverde pre denník Marca.Kým prvý polčas ho potešil, zo záveru určite nemal radosť. Najprv v 87. minúte debutujúci Ronald Araujo zastavil unikajúceho Javiera Hernandeza a videl červenú kartu. Verdikt hlavného rozhodcu Antonia Mateua vzbudil rozhorčenie u domácich hráčov. Nervy na uzde neudržal najmä Dembele, ktorý nezaostal za svojou povesťou problémového hráča, protesty prehnal a putoval za Araujom predčasne do šatne.okomentoval Valverde záver zápasu.Sevilla utrpela v La Lige tretiu prehru z predchádzajúcich štyroch zápasov. Z Barcelony si odniesla debakel, no tréner Julen Lopetegui svojich zverencov podržal: