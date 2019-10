V Japonsku sa počas MS v ragby chystajú na tajfún

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tabuľky MS v ragby:



A-skupina:



1. Japonsko 3 3 0 0 87:41 14

2. Írsko 3 2 0 1 74:22 11

----------------------------

3. Škótsko 2 1 0 1 37:27 5

4. Samoa 3 1 0 2 53:81 5

5. Rusko 3 0 0 3 19:99 0



B-skupina:



1. Nový Zéland 3 3 0 0 157:22 14

2. JAR 3 2 0 1 119:29 10

---------------------------------

3. Taliansko 3 2 0 1 98:78 10

4. Kanada 2 0 0 2 7:111 0

5. Namíbia 3 0 0 3 34:175 0



C-skupina:



1. Anglicko 3 3 0 0 119:20 15

2. Francúzsko 3 3 0 0 79:51 13

-------------------------------

3. Argentina 3 1 0 2 59:74 6

4. Tonga 3 0 0 3 36:86 1

5. USA 2 0 0 2 16:78 0



D-skupina:



1. Austrália 3 2 0 1 109:60 11

2. Wales 2 2 0 0 72:39 9

------------------------------

3. Fidži 3 1 0 2 93:79 7

4. Gruzínsko 3 1 0 2 57:95 5

5. Uruguaj 3 1 0 2 47:105 4

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 7. októbra (TASR) - Organizátori ragbyových majstrovstiev sveta sa pripravujú na silný tajfún, ktorý môže ohroziť záverečný víkend skupinovej fázy. Živel Hagibis sa formuje na juhu Japonska a ostrov Kjúšu by mal zasiahnuť okolo soboty 12. októbra.Očakáva sa, že tajfún dosiahne najvyšší stupeň.povedal predstaviteľ Japonskej meteorologickej agentúry pre AFP.Na ostrove Kjúšu sa majú cez víkend odohrať dva zápasy. V sobotu je vo Fukuoke na programe dôležitý duel A-skupiny medzi Írskom a Samoou, v nedeľu je v Kumamote naplánovaná konfrontácia Wales - Uruguaj v D-skupine.uviedli organizátori. V prípade potreby môžu zápasy presunúť do iných dejísk, šampionát sa hrá na dvanástich štadiónoch.Pokiaľ by sa však súboj predsa len nemohol uskutočniť, do tabuľky sa započíta ako remíza 0:0. To by sa nehodilo Írsku, ktoré musí po šokujúcej prehre s domácou reprezentáciou bojovať o postup s Japonskom i Škótskom a proti Samoe by bolo jednoznačným favoritom. Do štvrťfinále postúpia prvé dve mužstvá z každej zo štyroch skupín. Na čele "béčka" sú dvojnásobní obhajcovia titulu z Nového Zélandu, na druhej priečke figuruje Juhoafrická republika. V C-skupine si už účasť medzi elitnou osmičkou zabezpečili Anglicko aj Francúzsko a v sobotu si zahrajú o prvenstvo v tabuľke. V "déčku" majú do štvrťfinále našliapnuté Wales s Austráliou.