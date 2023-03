Barcelona sa opäť vzdialila Realu Madrid, Vazquez: Ešte nie je koniec

Futbalisti Barcelony urobili v nedeľu ďalší dôležitý krok v boji o titul v španielskej La Lige. S Valenciou si poradili 1:0 napriek polhodinovej početnej nevýhode po vylúčení Ronalda Arauja a náskok na druhý Real Madrid tak navýšili na deväť bodov. Ten len remizoval na pôde Realu Betis 0:0.





O triumfe Barcelony rozhodol už v 15. minúte Raphinha. Po výstavnom centri Sergia Busquetsa si nabehol za obranu a loptu poslal do siete hlavou. Jeho tím mal dobré strelecké tempo celý polčas a súpera podržal brankár Giorgi Mamardašvili. Valencia zahodila príležitosť v 40. minúte, keď Samuel Lino nevyužil zaváhanie brankára Marca-Andreho ter Stegena. Domáci mohli ešte zvýšiť z pokutového kopu, ktorý nepremenil v 55. minúte Ferran Torres, keď trafil žrď a o chvíľu neskôr dostal červenú kartu Araujo. Ten stiahol Huga Dura a zabránil mu ísť do úniku. Hostia v 85. minúte neúspešne žiadali o penaltu po súboji Francka Kessieho a Frana Pereza."Nie sme efektívni vpredu a potom trpíme v záverečnej fáze zápasu," uviedol pre agentúru AP tréner domácich Xavi. Ten sledoval duel z tribúny pre kartový trest, ktorý dostal po nečakanej ligovej prehre 0:1 na pôde Almerie. Jeho mužstvo zvíťazilo napriek absencii viacerých kľúčových hráčov na čele s najlepším strelcom tohto ročníka Robertom Lewandowským. Spolu s Poliakom nehrali pre zranenie aj Ousmane Dembele a Pedri, zatiaľ čo Gavi chýbal pre kartový trest. Ich súper sa nachádza v zóne zostupu a tak isto bol bez viacerých opôr vrátane Edinsona Cavaniho.V Seville predviedli elitný výkon obaja brankári. Claudio Bravo aj Thibaut Courtois zlikvidovali niekoľko veľkých príležitostí. V drese hostí nevyužili šance Federico Valverde či Rodrygo, Karim Benzema poslal v 12. minúte hostí do vedenia z priameho kopu. Loptu však tečoval rukou jeho spoluhráč Antonio Rüdiger a gól tak neplatil. "Ešte nie je koniec. Bude to náročné, ale bojujeme do konca. Naozaj si myslíme, že máme šancu," povedal po stretnutí stredopoliar Lucas Vazquez. Jeho tím bol v nedeľu bez kľúčového Luku Modriča, ktorý si odpykával kartový trest a "biely balet" tak natiahol šnúru zápasov bez triumfu vo všetkých súťažiach na tri. Betis si udržal piate miesto a v tabuľke stráca na štvrtý Real Sociedad San Sebastian štyri body.