NHL: McDavid s rekordom, Flames a Sharks zvíťazili po piatich prehrách

Hokejisti Calgary zvíťazili v nočnom zápase NHL na ľade Dallasu Stars 5:4 po tom, čo útočník Tyler Toffoli strelil víťazný gól necelých sedem sekúnd pred koncom riadneho hracieho času. Hráči Los Angeles Kings zvíťazili nad Washingtonom 4:2 a zaznamenali štvrté víťazstvo za sebou. V tabuľke Západnej konferencie sa dotiahli na lídra Vegas Golden Knights, oba tímy nazbierali po 82 bodov.





Capitals nastúpili bez slovenského obrancu Martina Fehérváryho, ktorý chýbal pre zranenie v dolnej časti tela tretíkrát v rade. Brankár Pheonix Copley dosiahol 20. víťazstvo v drese "kráľov" vo svojom 29. zápase. Skôr to v doterajšej klubovej histórii nedokázal žiadny brankár. Skóre uzavrel Adrian Kempe, ktorý strelil svoj 30. gól v sezóne a stal sa prvým hráčom Kings od Žigmunda Pálffyho (2001-2003), ktorý dosiahol minimálne dve tridsaťgólové sezóny po sebe. Asistenciu pri prvom góle Los Angeles si pripísal Kevin Fiala, ktorý má v sezóne na konte už 45 prihrávok. V klubovej histórii dosiahli viac asistencií vo svojej prvej sezóne v drese LA iba piati hráči vrátane Slováka Jozefa Stümpela (58 v sezóne 1997/98).Calgary Flames, v zostave bez slovenského útočníka Adama Ružičku, zvíťazili na ľade Dallasu 5:4. Ukončili tak sériu piatich prehier a v American Airlines Center triumfovali druhýkrát v sezóne. Zatiaľ čo v prvom vzájomnom stretnutí sa gólovým záverom prezentovali domáci, ktorí skorigovali z 1:6 na konečných 5:6, tentoraz sa záver vydaril "plameňom." Stars dvakrát stiahli dvojgólové manko (0:2, 2:4), ale na gól Toffoliho už nedokázali zareagovať. Útočník Flames sa dostal do úniku, z ktorého prekonal Jakea Ottingera."Videl som, že mám dosť času na to, aby som urobil čokoľvek. Očividne som sa rozhodol správne," povedal Toffoli. Dallas prehral po troch víťazstvách, no naďalej je na prvom mieste Centrálnej divízie. "Je to sklamanie. Mrzí ma, že sme celý zápas iba doťahovali náskok a napokon aj tak neúspešne. Pozitívne však je, že sme sa nevzdali za žiadneho stavu. Je to ťažké prehrať po takomto priebehu," poznamenal tréner Dallasu Peter DeBoer.Nepriaznivú šnúru piatich prehier ukončili aj hráči San Jose, ktorí triumfovali na ľade Winnipegu 3:2 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 62. minúte Logan Couture, český útočník Tomáš Hertl vyrovnal 11 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času. Na oba góly prihral najproduktívnejší obranca ligy Erik Karlsson. Útočník Nino Niederreiter strelil svoj prvý gól po nedávnom príchode do Winnipegu, ktorý bol preňho zároveň 200. v NHL. Na dosiahnutie méty 400 bodov mu chýba už iba jeden. Brankár San Jose James Reimer zmaril 36 striel domácich a dosiahol 94,74-percentnú úspešnosť zákrokov. Duel na ľade Winnipegu bol pre neho výnimočný, keďže pochádza z tamojšej provincie Manitoba a zápas sledovalo priamo v hľadisku viacero jeho priateľov a rodinných príslušníkov. "Bol to pre mňa výnimočný zápas. Niečo špeciálne, motivácia navyše a je to o to krajšie, že sme zvíťazili. Do NHL sa nedostaneš bez podpory druhých. Podarí sa to iba vďaka láske, povzbudzovaniu a aj vďaka tým tréningom, ktoré absolvujete navyše, napríklad ako 12-ročný na klzisku vonku," spomenul si Reimer na svoje začiatky.Útočník Edmontonu Oilers Connor McDavid nazbieral v sezóne 2022/23 už 124 kanadských bodov, čím si vytvoril osobný rekord. Na víťazstve Oilers na ľade Buffala 3:2 sa podieľal dvomi gólmi vrátane víťazného. Zvýšil tak svoj náskok na čele kanadského bodovania súťaže aj poradia strelcov. V prebiehajúcom ročníku má na konte už 54 presných zásahov a 124 kanadských bodov (54+70). Zároveň vsietil 62. víťazný gól a v historických tabuľkách klubu sa posunul na 2. miesto pred Waynea Gretzkyho. Na lídra Glenna Andersona stráca 10 víťazných gólov. Medzi kanoniermi súťaže má 10 gólový náskok pred Davidom Pastrňákom z Bostonu, v produktivite vedie o 26 bodov pred spoluhráčom Leonom Draisaitlom. Edmonton zvíťazil v treťom z uplynulých štyroch zápasov, Buffalo tri zo štyroch prehralo.Neúspešnú sériu ukončili aj hráči Chicaga, ktorí na domácom ľade zdolali Ottawu 5:0 a zvíťazili po štyroch prehrách. Zároveň si pripísali najvýraznejšie víťazstvo v sezóne. Pre tím i pre brankára Alexa Stalocka to bolo druhé čisté konto v tomto ročníku. Anders Bjork, ktorý nastúpil na druhý zápas v drese Blackhawks po nedávnej výmene z Buffala, nazbieral tri kanadské body za asistencie. Tím je so 49 bodmi naďalej na poslednom 16. mieste Západnej konferencie, v NHL má menej bodov iba Columbus (46). Kormidelník Blackhawks Luke Richardson, ktorý začínal trénerskú kariéru práve v Ottawe, bol spokojný s výkonom tímu. "Myslím si, že sme dnes hrali veľmi inteligentne s pukom aj bez neho," konštatoval. Senators prehrali po piatich víťazstvách. "To, vďaka čomu sme zvíťazili v predošlých zápasoch, sme dnes nespravili. Je ťažké to vysvetliť, jednoducho sme nehrali dobre. Musíme rýchlo obrátiť list," poznamenal tréner Ottawy D.J. Smith.Hokejisti Vancouveru zdolali Nashville 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. "Myslím si, že to bola tvrdá bitka o cenné body. Oba tímy išli za víťazstvom a ja som napokon rád, že sme získali bod, pretože môže záležať na každom jednom z nich," povedal tréner hostí John Hynes. Útočník Elias Pettersson strelil úvodný gól domácich, neskôr rozhodol v samostatných nájazdoch. Bol to pre neho 300. bod (127+173) v 306 zápase v základnej časti NHL. V klubovej histórii Canucks pokoril túto métu rýchlejšie iba Pavel Bure, ktorému stačilo 246 zápasov. "Samozrejme, je to niečo, s čím som spokojný. Musím v tom pokračovať a byť ešte produktívnejší," poznamenal Pettersson.

