Barcelona si zastrieľala, hviezdny Messi prekonal klubovú legendu (video)

22.3.2021 (Webnoviny.sk) - Hoci na výkony FC Barcelona pod vedením Ronalda Koemana sa už v tejto sezóne zniesla poriadna vlna kritiky, minimálne v La Lige sa už Katalánci ustálili vo výkonnosti a reálne sa zapojili do boja o titul. Najnovšie svoju skvelú fazónu dokumentovali hladkým triumfom 6:1 na ihrisku Realu Sociedad San Sebastián . V tabuľke sú stále na druhom mieste o 4 body za hráčmi Atlética Madrid O piate víťazstvo za sebou v La Lige a celkovo deviate v neprerušenej sérii na ihrisku súpera sa dvoma gólmi postarali Lionel Messi a aj netradičný strelec Sergiňo Dest. Iba 20-ročný americký pravý obranca skóroval v 43. a 53. min, čo boli jeho prvé dva ligové zásahy v drese katalánskeho veľkoklubu. Velikán Messi zasa pridal 22. a 23. gól sezóny, čím si upevnil líderskú pozíciu medzi strelcami La Ligy o štyri góly pred bývalým kolegom z útoku Luisom Suárezom (Atlético Madrid).Messi zároveň odohral 768. zápas za FC Barcelona, čím prekonal klubovú legendu a doterajšieho rekordéra v počte štartov Xaviho Hernándeza . Sumárny počet 768 zápasov v drese "Blaugraňas" Messi odohral v šiestich súťažiach. "V La Lige to bolo najviac, až 511 zápasov. V Lige majstrov pridal 149 zápasov a 79 odohral v Copa del Rey (Španielsky kráľovský pohár - pozn.). Ďalších dvadsať stretnutí absolvoval v Španielskom superpohári , päť v rámci Majstrovstiev sveta klubov a štyri v zápasoch o Európsky superpohár," vyrátal oficiálny web FC Barcelona."Zaujímajú nás len víťazstvá, do každého zápasu ideme s týmto cieľom. Ak si zachováme až do konca sezóny súčasnú fazónu, môžeme dosiahnuť niečo veľké," komentoval francúzsky útočník FC Barcelona Antoine Griezmann , aktuálne už 8-gólový strelec v tejto sezóne La Ligy.Deviatym víťazstvom v neprerušenej sérii na ihriskách súperov súčasná Barca vyrovnala počin hviezdneho výberu Pepa Guardiolu z roku 2009. V hre sú však aj ďalšie štatistické výzvy. "Medzi augustom 2012 a januárom 2013 dosiahol Guardiola so svojím tímom 10 víťazstiev u súpera a súčasný tím to môže vyrovnať už 10. apríla, keď sa v Madride bude hrať slávne El Clásico. Na absolútny rekord 12 víťazstiev vonku v sérii bude treba ešte vyhrať aj vo Villarreale a Valencii," pripomenul klubový web FC Barcelona.