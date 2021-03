Benevento šokovalo Juventus, sklamaní fanúšikovia žiadajú hlavu trénera aj Ronalda (video)

"Stará dáma" zrejme bez trofeje

Katastrofálne výkony hráčov

Prehry sú súčasťou procesu

22.3.2021 (Webnoviny.sk) - Dvadsaťtri streleckých pokusov, ale ani jeden gól. Na druhej strane jediná strela na bránku zakončená víťazným gólom.Nedeľňajšia domáca prehra Juventusu Turín so zostupom ohrozeným Beneventom v 28. kole Serie A podčiarkla zložité obdobie, v ktorej sa nachádza úradujúci taliansky futbalový majster. Najmä keď Benevento sa dočkalo víťazstva po 11 zápasoch.Juventus sa nedávno už v osemfinále rozlúčil s Ligou majstrov a čoraz viac je zrejmejšie, že prvýkrát od roku 2011 nezdvihnú jeho hráči nad hlavu ani domáce Scudetto. Zatiaľ posledným iným šampiónom Serie A ako Juventus bol pred 10 rokmi AC Miláno "Tento zápas sme nezvládli v každom aspekte hry. Chceli sme vyhrať po dobrom výkone a namiesto toho sme urobili veľa technických chýb a prehrali sme. Moja budúcnosť? Rozhodne vedenie klubu. Ja budem pokračovať v práci deň za dňom a zápas za zápasom. A budem sa naďalej snažiť odovzdať to najlepšie pre klub," reagoval tréner Andrea Pirlo na otázky talianskych médií.Zatiaľ čo Gazzetta dello Sport píše o blížiacom sa konci turínskej víťaznej série a výkony niektorých hráčov označil za katastrofu, fanúšikovia na sociálnych sieťach už žiadajú hlavu trénera Pirla či portugalského kanoniera Cristiana Ronalda Ten pred týždňom nasúkal do bránky Cagliari hetrik, ale aktuálne zaostal za očakávaním rovnako ako jeho spoluhráči. Generálny riaditeľ Fabio Paratici však 11 kôl pred koncom najvyššej talianskej súťaže vyvracia akékoľvek pochybnosti."Nečakali sme takého rozuzlenie a sme sklamaní rovnako ako naši fanúšikovia, ktorým sme roky prinášali radosť. Teraz máme dva týždne na analýzu tohto výkonu. Každopádne jeden nevydarený zápas nesmie naštrbiť naše smerovanie do budúcnosti. V minulej sezóne sme naštartovali projekt a jeho súčasťou je aj Cristiano Ronaldo, najlepší futbalista na svete. A bude to tak aj naďalej," uviedol Fabio Paratici pre Sky Sport Italia.Na adresu trénera Pirla, ktorý zatiaľ výsledkami nedosahuje úroveň svojich predchodcov Maurizia Sarriho a Massimiliana Allegri, Paratici poznamenal."Neboli sme nespokojní s predchádzajúcimi trénermi, ale z iných dôvodov sme sa rozhodli pre zmenu. Pirlo urobil s tímom veľa práce, ale občas prichádzajú aj nečakané výsledky. Samozrejme, ide nám o každý zápas a víťazstvo v ňom, hoci nie vždy sa to darí. Nesúhlasím s tým, že tento rok v Juventuse je akýsi prechodný zameraný na hľadanie cieľov do budúcnosti."Paratici zároveň dodal, že fanúšikovia sú namaškrtení úspechmi z minulosti, ale ani tie sa vždy nedostavili bez problémov a zmien v zostave."Viackrát sme zažili obdobia, keď sme prechádzali menšími krízami a museli urobiť zásahy do zostavy či vymeniť trénera. Sedem či osemkrát sa hovorilo o tom, že víťazná éra Juventusu sa už končí. Napríklad po prehre s Galatasarayom, po finále Ligy majstrov v Berlíne, po výmene Allegri Sarrim či keď sme vlani na začiatku sezóny zaostávali za čelom tabuľky o 10 bodov. Stále sme sa však dostali na víťaznú vlnu. Keď niečo v tíme meníte, prehry sú súčasťou procesu," uzavrel Paratici.