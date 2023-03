Barcelona zdolala Real Madrid v prvom zápase semifinále Copa del Rey

Futbalisti FC Barcelona zvíťazili v prvom semifinálovom zápase španielskeho pohára Copa del Rey nad Realom Madrid 1:0. V 252. súťažnom zápase prestížneho El Clasica zaznamenali "Blaugranas" 99. triumf. Jediný gól duelu padol v 26. minúte, keď sa lopta po zakončení Francka Kessieho odrazila do brány od brániaceho Edera Militaa.





Katalánci zaostávajú vo vzájomných súťažných dueloch už iba o dva triumfy za "bielym baletom". Hostia nastúpili do zápasu bez svojho najlepšieho kanoniera Roberta Lewandowského, ktorý pauzuje pre zranenie.Po nevýraznej úvodnej desaťminútovke sa o prvý vzruch postarali domáci. Po centri Viniciusa Juniora sa dobre zorientoval Benzema, ktorý síce prekonal ter Stegena, avšak nepostrážil si nábeh za obranu a jeho gólovú radosť prekazil ofsajd. V 26. minúte sa prvýkrát v zápase menilo skóre. Do zakončenia sa dostal Kessie a od Courtoisa sa lopta odrazila do nôh brániaceho Militaa, ktorý bol autorom vlastného gólu. Celú veľmi tesnú situáciu ešte musel preveriť VAR. V závere prvého polčasu mohol vyrovnať Carvajal, ale volej po centri na zadnú žrď mu ideálne nesadol.Po zmene strán začal aktívnejšie Real. V 49. minúte výborne zapracoval Araujo pri zakončení Viniciusa, keď v sklze zblokoval pokus Brazílčana nad bránu. V 72. minúte mohli Katalánci odskočiť súperovi na rozdiel dvoch gólov, keď bol Courtois už prekonaný, strelu Kessieho však zastavil jeho vlastný spoluhráč Fati. Domáci v záverečných minútach zatlačili lídra La Ligy do hlbokého bloku. Barcelončania však boli v defenzíve kompaktní, nedovoľovali súperovi kombinačnú hru po zemi a centrované lopty obrana hostí dokázala odvrátiť.Pred odvetou, ktorá je na programe 5. apríla v Barcelone, tak majú lepšiu pozíciu na postup do finále španielskeho Kráľovského pohára hráči Barcelony.

Copa del Rey – semifinále (1. zápas):



Real Madrid – FC Barcelona 0:1 (0:1)



Góly: 26. Militao (vlastný). ŽK: Vinicius, Nacho, Valverde - Raphinha, Gavi, Kessie. Rozhodoval: J. Munuera Montero (Šp.)



Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Rüdiger, Fernandez (67. Rodrygo) - Modrič (84. Rodriguez), Camavinga, Kroos (74. Tchouameni) - Valverde, Benzema, Vinicius Junior



FC Barcelona: ter Stegen - Araujo, Kounde, Alonso, Balde - Kessie (86. Roberto), Busquets, de Jong - Raphinha (69. Fati), Torres, Gavi