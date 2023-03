Super-G v Kvitfjelli rozhodla jediná stotina, Shiffrinová skončila pod pódiom a zlá správa pre Vlhovú

Poradie je mimoriadne vyrovnané

Shiffrinová si upevnila post líderky

3.3.2023 (SITA.sk) - Rakúska reprezentantkaTridsaťročná rodáčka z Grazu triumfovala s náskokom jedinej stotiny sekundy pred Taliankou Elenou Curtoniovou, tretia skončila s mankom 0,12 sekundy Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová a nepopulárnu 4. priečku obsadila Američanka Mikaela Shiffrinová (+0,16 s).Slovenka Petra Vlhová neštartovala a chýbať bude aj v sobotňajšom zjazde, keďže nebola súčasťou meraných tréningov.Prvá časť Hütterovej jazdy nenaznačovala, že by mohla atakovať najvyššie priečky, no dolnú pasáž zvládla famózne a so štartovým číslom 14 sa dostala na čelo poradia, odkiaľ ju už nezosadila žiadna zo súperiek. Poradie SP v hodnotení tejto disciplíny je mimoriadne vyrovnané a šancu na malý krištáľový glóbus má viacero pretekárok., z prvej na tretiu pozíciu klesla Nórka Ragnhild Mowinckelová. Tá v piatok skončila až štrnásta a na taliansku líderku stráca 20 bodov.a na čelo poradia stráca iba 21 bodov, piata Talianka Federica Brignoneová zaostáva za krajankou o 32 bodov.Na čele celkového poradia seriálu si Shiffrinová upevnila post líderky. P, ktorá na Američanku stráca 761 bodov a tá už len matematicky môže prísť o veľký krištáľový glóbus za tento ročník. Dvadsaťsedemročná LiptáčkaAmeričanka Mikaela Shiffrinová v počte víťazstiev v SP zostáva na čísle 85, teda o jedno za legendárnym Švédom Ingemarom Stenmarkom. Aby sa mu dorovnala na čele poradia, potrebuje dosiahnuť ešte jeden triumf, v piatok na to nevyužila tretí pokus.