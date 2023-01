Barcelona zdolala v Španielskom superpohári Real Madrid. Toto nám pomôže získať pokoj, povedal tréner Hernández (video)

Finančné problémy a odchod Messiho

Klub prechádzal zmenami

Ťažká prehra

16.1.2023 (Webnoviny.sk) - Futbalisti FC Barcelona vrátili svojmu najväčšiemu rivalovi Realu Madrid semifinálovú prehru z minulej sezóny a v nedeľňajšom finále Španielskeho superpohára v saudskoarabskom Rijáde zvíťazili 3:1. Pre trénera Xaviho Hernándeza je to prvá trofej po príchode na lavičku "blaugranas", ktorí zlepšili vlastný rekord na 14 titulov v národnom superpohári. Druhý Real ich má na konte dvanásť."Klub má za sebou náročné roky pre finančné problémy aj odchod Messiho. Nebolo jednoduché vrátiť sa na víťaznú vlnu. Toto nám pomôže získať pokoj. Napriek kritike sme tvrdo pracovali a musíme v tom pokračovať," uviedol kouč FC Barcelona.Z jeho zverencov skórovali Robert Lewandowski, Pedri , ktorí zariadili zisk prvého titulu v národnom superpohári od roku 2018. Pre klub je to prvá trofej od triumfu v pohárovej súťaži Copa del Rey v roku 2021 ešte pod vedením Ronalda Koemana. "Vedeli sme, že túto príležitosť musíme využiť. Klub prechádzal zmenami a myslím si, že toto víťazstvo nás posilní, aby sme mohli bojovať o ďalšie tituly. V tomto klube sa od vás očakávajú len triumfy. Nezmenilo sa to ani po príchode Xaviho a teraz sa nám to konečne podarilo," skonštatoval barcelonský kapitán Sergio Busquets. "Je to ťažká prehra a musíme sa z nej poučiť. Zlepšíme sa a od toho sa potom odrazíme," povedal po finálovej prehre tréner Realu Carlo Ancelotti. Jeho zverencom nevyšla obhajoba prvenstva, v semifinále predošlej edície podujatia zvíťazili nad FC Barcelona 3:2 po predĺžení. "Biely balet" ovládol aj prvé tohtosezónne El Clásico v La Lige (3:1).