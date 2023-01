Australian Open 2023: Molčan otočil duel s Wawrinkom a postúpil do 2. kola

Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. V úvodnom kole vyradil melbournskeho šampióna z roku 2014 Švajčiara Stana Wawrinku po päťsetovej bitke 6:7 (3), 6:3, 1:6, 7:6 (2), 6:4. Vo štvrtom dejstve otočil z 3:5. Jeho ďalším súperom bude víťaz kanadského duelu medzi šiestym nasadeným Felixom Augerom-Aliassimeom a Vasekom Pospisilom.





Molčan i Wawrinka v prvom sete trikrát stratili podanie a rozhodnutie padlo v tajbrejku, ktorý bol jasne v réžii Švajčiara. Wawrinka si po dvoch minibrejkoch vybudoval náskok 4:0 a za stavu 6:3 premenil po dvojchybe Molčana v poradí druhý setbal. Najlepší slovenský singlista sa rýchlo zmobilizoval a v druhom sete bol na dvorci lepší hráč, mal navrch v dlhších výmenách. Za stavu 3:2 Wawrinku brejkol a v deviatom geme využil pri vlastnom servise štvrtý setbal.Švajčiara trápilo ľavé koleno a požiadal o ošetrenie. V treťom sete za stavu 1:1 mal Molčan k dispozícii brejkbal. Wawrinka ho však odvrátil, čo ho výrazne povzbudilo a v ďalších minútach získal päť gemov za sebou. Vo štvrtom dejstve viedol Wawrinka 5:3 a v desiatom geme išiel podávať na víťazstvo v zápase. Molčan však zabojoval, otočil na 6:5 a vynútil si tajbrejk, v ktorom dominoval. Set zakončil víťazným bekhendom po čiare.Molčan sa dostal na koňa a hneď v úvode rozhodujúceho dejstva zobral Wawrinkovi podanie, na čo frustrovaný Švajčiar zareagoval zdemolovaním rakety. Molčan síce rýchlo prišiel o výhodu brejku, no od stavu 2:2 uhral tri gemy za sebou a šancu na zisk ceného skalpu už z rúk nepustil. Za stavu 5:4 premenil po štyroch hodinách a 22 minútach druhý mečbal. Pre Molčana je to prvé víťazstvo v tejto sezóne. V Melbourne vyrovnal svoje maximum z vlaňajška, keď štartoval prvýkrát v hlavnej súťaži. Po druhý raz v kariére vyhral na grandslamovej pôde päťsetový duel, v roku 2021 sa mu to podarilo proti Američanovi Brandanovi Nakashimovi v 2. kole US Open.

muži - dvojhra - 1. kolo:



Alex MOLČAN (SR) - Stan Wawrinka (Švajč,) 6:7 (3), 6:3, 1:6, 7:6 (2), 6:4