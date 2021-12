Barcelona získala výraznú posilu do útoku, výstupnú klauzulu Torresa stanovila na miliardu eur

Náhrada za Agüera

Torresovi sa nepodarilo dostať do základu

28.12.2021 (Webnoviny.sk) - Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona získal z anglického Manchestru City útočníka Ferrana Torresa. Podľa španielskych médií v päťročnej zmluve je zakotvená výstupná klauzula vo výške jednej miliardy eur. Ferran Torres má 21 rokov a v tomto kalendárnom roku nastrieľal v drese španielskej reprezentácie osem gólov v pätnástich zápasoch.Prebojoval sa s ňou do finále Ligy národov ako aj do semifinále majstrovstiev Európy. Katalánci príchodom Torresa posilnili svoje útočné ambície, keďže im po problémoch so srdcom natrvalo vypadol zo zostavy pôvodne útočný žolík Sergio Agüero.Tento Argentínčan pred aktuálnou sezónou rovnako prišiel do FCB z ManCity, ale stihol tam odohrať len päť zápasov a potom v emóciách ukončil kariéru.Torres skóroval 16-krát v 43 zápasoch za Manchester City počas dvoch rokov pôsobenia na Britských ostrovoch. Nepodarilo sa mu však prebojovať do základnej zostavy v kvalitou nabitom tíme súčasného anglického šampióna pod vedením trénera Pepa Guardiolu."Ferran môže byť hrdý na to, čo dokázal v drese ManCity. Budeme si ho pamätať ako hráča, ktorý vždy odovzdal sto percent na ihrisku a strelil dôležité góly, ktoré nás priblížili k zisku trofejí," rozlúčil sa s Ferranom Torresom športový riaditeľ Citizens Txiki Begiristain.