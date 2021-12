Obce a mestá získajú podporu 12 miliónov eur pre amatérsky šport a fyzické zdravie mládeže

Na podporu amatérskeho športu a fyzického zdravia mládeže pôjde 12 miliónov eur. Z najnovšej výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) budú môcť obce a mestá vybudovať pre deti a mládež nové multifunkčné športové haly, vďaka ktorým im vytvoria vhodné podmienky na športové aktivity. V tlačovej správe o tom informoval vedúci tlačového oddelenia MIRRI SR Andrej Ďuríček.

Voľný čas za počítačom

Pokles aktívneho pohybu

Amatérske športové kluby

29.12.2021 (Webnoviny.sk) -Podľa vicepremiérky a ministerky regionálneho rozvoja Veroniky Remišovej (Za ľudí) výskumy ukazujú, že až dve tretiny školopovinných detí trávia denne viac ako štyri hodiny voľného času za počítačmi, zábavou s mobilmi alebo sledovaním televízie.„Situáciu ešte zhoršila pandémia, pre ktorú prišli tisíce aktívnych detí o možnosť športovať či chodiť na krúžky. Mnohé sa ani po uvoľnení opatrení k svojim predchádzajúcim aktivitám už viac nevrátili. Preto chceme vrátiť šport do regiónov a pomôcť mládeži, aby mohla tráviť svoj voľný čas aktívnym pohybom,“ vyhlásila Remišová.Konferencia, ktorú zorganizovalo Národné športové centrum v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako problémové oblasti vyhodnotila pokles pohybovo aktívnej populácie, pokles úrovne pohybovej výkonnosti a pohybovej gramotnosti u detí a mládeže, neefektívnu prácu s talentovanou mládežou a klesajúci počet úspešných športovcov na medzinárodnej úrovni.„Práve multifunkčné športové haly, kde by našli zázemie naraz viaceré športy, môžu byť veľkým prínosom pre rozvoj slovenského športu a fyzického zdravia mladej generácie,“ myslí si Remišová.Ako sa uvádza v tlačovej správe, multifunkčná hala nesmie priamo súťažiť s inou športovou halou rovnakého typu a musí k nej byť umožnený bezodplatný prístup verejnosti. Výlučným používateľom multifunkčnej haly nesmie byť profesionálny športový klub.Projekt umožní pravidelné a udržateľné využívanie tejto infraštruktúry zo strany amatérskych športových klubov a škôl v danej lokalite. Taktiež umožní pravidelné a udržateľné využívanie zo strany detí, mládeže, organizovaných aj neorganizovaných športovcov a širokej verejnosti.Minimálna výška dotácie na jeden projekt nie je stanovená. Maximálne však môže dosiahnuť 1,2 milióna eur, pričom miera spolufinancovania zo strany príjemcu je 10 percent. Žiadosti o dotáciu musia záujemcovia predložiť do konca júna roka 2022.