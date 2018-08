Barclays mení organizačnú štruktúru pre brexit

Ilustračné foto./span> Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 13. augusta (TASR) - Britská banka Barclays začala so zmenou organizačnej štruktúry. Presúva priame vlastníctvo svojich francúzskych, nemeckých a španielskych pobočiek z britského subjektu na svoju írsku dcéru. Uviedli to zdroje priamo oboznámené s plánmi banky v súvislosti s brexitom (odchodom Británie z Európskej únie, EÚ), ktoré nechceli byť menované.Tento krok ukazuje, že Barclays začala s aktiváciou svojich brexitových plánov pre výnimočné situácie podobne ako iné banky, ktoré nečakajú na výsledok rokovaní o fungovaní finančných služieb po vystúpení Británie z EÚ v marci 2019.Britská banka načrtla plány na rozšírenie svojej írskej dcéry so sídlom v EÚ v prezentácii pre investorov začiatkom tohto mesiaca. Uviedla pritom, že v Írsku budú sústredené najmä aktivity podnikovej, investičnej a privátnej divízie Barclays a divízie kreditných kariet Barclaycard.Okrem francúzskej, nemeckej a španielskej dcéry Barclays nakoniec presunie všetky svoje európske pobočky pod kontrolu Barclays Bank Ireland, uviedol jeden z týchto zdrojov.Analýza hlásení, ktoré banka poskytla dozorným úradom, ukázala, že ďalšie veľké korporátne a investičné divízie Barclays v Európe budú v Luxembursku, Švajčiarsku, Portugalsku, Taliansku a Holandsku.Barclays Bank Ireland bude mať celkový majetok vo výške približne 224 miliárd libier (249,79 miliardy eur) po tom, ako absorbuje celú európsku divíziu londýnskej centrály.Barclays už v Európe nemá spotrebiteľskú divíziu, pretože v roku 2016 predala poslednú maloobchodnú prevádzku. Dôvodom bola zmena jej globálnej stratégie.Zatiaľ čo európske pobočky Barclays budú stále vo vlastníctve jej holdingovej spoločnosti v Londýne, zmena organizačnej štruktúry ukazuje, ako veritelia presúvajú svoje podnikanie, aby sa vyhli akémukoľvek narušeniu činností, ktoré by im brexit mohol spôsobiť.Banky sa snažia zabezpečiť, aby aj v prípade odchodu Británie z EÚ "bez dohody" mohli ďalej slúžiť zákazníkom v bloku ako predtým.Britské banky sa vo veľkej miere rozhodli založiť si nové európske centrály tam, kde už mali dcérsku spoločnosť s potrebnou licenciou. Snažia sa tak minimalizovať náklady a nepríjemnosti v prípade, že sa dosiahne dohoda na poslednú chvíľu a reorganizácia nebude potrebná.Banka HSBC napríklad začala presúvať priame vlastníctvo svojich európskych pobočiek z britského subjektu na francúzsku dcérsku, zatiaľ čo Lloyds plánuje tri dcérske spoločnosti v EÚ.(1 EUR = 0,89675 GBP)