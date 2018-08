Ulicu Martina Hattalu v Dolnom Kubíne celoplošne opravujú

Dolnokubínska samospráva začala v týchto dňoch s opravou ulice Martina Hattalu. Foto: TASR/Miroslava Siváková Foto: TASR/Miroslava Siváková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dolný Kubín 13. augusta (TASR) – Dolnokubínska samospráva začala v týchto dňoch s opravou ulice Martina Hattalu. Obsahom rekonštrukčných prác je celoplošná oprava živičného povrchu v dĺžke 360 metrov, výmena podkladových vrstiev vozovky, výmena obrubníkov či obnova spomaľovacích prahov a vodorovného dopravného značenia v úseku od križovatky z ulice Nemocničná až po garáže pod ulicou Dukelských hrdinov. Z mestského rozpočtu je na tieto práce vyčlenených približne 195.000 eur.uviedol primátor mesta Dolný Kubín Roman Matejov.Podľa vedúceho dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného ruchu na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne Miroslava Kosmeľa bude cesta uzavretá do 31. augusta 2018doplnil.Rozsiahle stavebné práce na komunikácii v celkovej výmere 3065 metrov štvorcových si vyžadujú odklon automobilovej dopravy po vedľajších cestách.objasnil Kosmeľ.Obyvatelia, ktorí v tejto oblasti využívajú mestskú autobusovú dopravu, sa podľa dolnokubínskeho hovorcu Martina Buznu obmedzení obávať nemusia. Autobusy, ktoré smerujú na Brezovec IV, budú vedené cestou okolo autoumyvárne na zastávku pod miestnym penziónom. Ďalej budú pokračovať po ulici Martina Hattalu až na otočku pri garážach a späť pôjdu tou istou trasou. Na križovatke pri autoumyvárni potom odbočia podľa pôvodnej trasy spoja buď smerom na nemocnicu, alebo smerom dole do mesta.uzavrel Kosmeľ.Mesto má v pláne zapracovať do rozpočtu na budúce volebné obdobie aj stavebno-technické úpravy na zvýšenie bezpečnosti pred miestnou Základnou školou Petra Škrabáka vrátane osvetlenia schodov ku škole.