Bard nitrianskeho divadla Jozef Dóczy sa narodil pred 90 rokmi

Nitra/Bratislava 19. novembra (TASR) – Patril k zlatej generácii slovenských hercov. Divákov chytil za srdce predovšetkým svojimi komickými postavami. Kolegovia z nitrianskeho divadla si na neho spomínajú ako na šíriteľa dobrej nálady, pozitívnej energie, humoru a vtipu, ale predovšetkým ako na človeka dušou i srdcom oddaného divadlu. Takým bol bard nitrianskeho divadla Jozef Dóczy. Od jeho narodenia uplynie v utorok 19. novembra 90 rokov.Jozef Dóczy sa narodil 19. novembra 1929 v Nitre a v meste pod Zoborom prežil aj celý svoj osobný i profesionálny život. Pôvodným povolaním bol predavač v potravinách - chodil do učňovskej obchodnej školy, v ktorej si založili študentské divadlo.V roku 1951 nastúpil do Plzne na základnú vojenskú službu. Počas nej hrával s úderkou obľúbeného českého herca Jindřicha Plachtu z Armádneho divadla na Vinohradech (terajšie Divadlo na Vinohradech) a s divadelnými i komickými scénkami chodili po vojenských útvaroch v bývalom Československu. I preto prišla ponuka zostať v Prahe, ale napokon na ňu s humorom jemu vlastným odpovedal. Českým kolegom sa ospravedlnil s tým, že do ich divadla nemôže nastúpiť, lebo sa nevie naučiť vyslovovaťDo rodnej Nitry sa vrátil v roku 1953, ale divadlu sa spočiatku venoval len ochotnícky. Hrával v divadelnom ochotníckom súbore Nitran, s ktorým vystúpil na mnohých prehliadkach ochotníckych divadiel. Na jednej z nich ho objavil legendárny divadelný režisér Andrej Bagar. Ten mu v roku 1955 ponúkol angažmán vo vtedajšom Nitrianskom krajovom divadle (dnešné Divadlo Andreja Bagara - DAB). Jozef Dóczy ponuku prijal a vykročil na cestu profesionálneho herca.Počas svojho 58-ročného nepretržitého pôsobenia tu vytvoril takmer 200 postáv. Nielen svieže veseloherné úlohy, ale zároveň s nimi aj zložité charaktery v klasických a súčasných drámach. Rôzne ľudské nešváry dokázal karikovať majstrovsky, dobroprajne, s hrejivou ľudskou spolupatričnosťou. Ako príklad možno uviesť postavy: Evans (Veselé panie z Windsoru,1958), Dr. Landík (Demokrati, 1959), Tartuffe (Tartuffe, 1960), Filcot (Husári, 1960), Doolittle (Pygmalion, 1965), Zajcev (Deň oddychu, 1974), Pasqualino, P.N. Sorin (Čajka, 1980) alebo barón Krüg (Biela nemoc, 1983).V 60. rokoch 20. storočia mal možnosť odísť z Nitry do Slovenského národného divadla v Bratislave. Mohol ísť aj do legendárneho Tatra kabaretu (neskôr Tatra revue), volal ho tiež režisér Jozef Bednárik na bratislavskú Novú scénu. No nitriansky patriot zostal naďalej verný Divadlu Andreja Bagara. A hoci mohol v roku 1992 pokojne odísť do divadelného dôchodku, nestalo sa tak.Jeho kreácie s hereckým kolegom Milanom Kišom v Zlatých chlapcoch, Jeppem z vŕšku, či Fidlikantoch na streche patria k vrcholom oboch predstaviteľov staršej generácie slovenského divadla. V šesťdesiatych rokoch minulého storočia tvorili Jozef Dóczy a Milan Kiš legendárnu komickú dvojicu.Poslednou úlohou Jozefa Dóczyho bola postava Firsa v Čechovovom Višňovom sade v réžii Svetozára Sprušanského (derniéra v máji 2010).Okrem divadla exceloval Jozef Dóczy aj na filmovom plátne a na televíznej obrazovke. Spomedzi zoznamu približne dvoch stoviek filmov, televíznych filmov a seriálov, v ktorých sa predstavil, možno ako príklad spomenúť snímky Skalní v ofsajde (1960), Adam Šangala (1972), Sebechlebskí hudci (1975), Sváko Ragan (1976), Stratená dolina (1976), Demokrati (1980), Jožko Púčik a jeho kariéra (1983), Rivers of Babylon (1998) a film Ako divé husi (2000).Herecký kumšt majstrovsky uplatnil tiež v seriáloch - napríklad Zaprášené historky Ema Bohúňa (1971), Vivat Beňovský (1975), Útek zo zlatej krajiny (1977), Výmysly uja Elektróna (1978), Detektív Karol (1981), alebo Vojna volov (1987). Zahral si v pokračovaní známeho rozprávkového seriálu Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek (1993) i v novších seriáloch Ordinácia v ružovej záhrade (2007), Obchod so šťastím (2008), či Kriminálka Staré mesto (2010).Za svoje herecké majstrovstvo získal Jozef Dóczy v roku 1975 titul zaslúžilý umelec. Za celoživotný prínos a výrazný rozvoj divadelného i filmového umenia mu udelili Cenu mesta Nitra (1995). V roku 2001 si za celoživotné dielo prevzal Cenu Jozefa Kronera. V roku 2010 mu prezident SR Ivan Gašparovič udelil Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti umenia, osobitne divadelného.Jozef Dóczy zomrel 21. januára 2013 vo veku 83 rokov v Nitre. V civilnom živote bol srdečným hostiteľom, vášnivým vinohradníkom a gurmánom. Jeho gulášové párty boli vychýrené a o jeho guláši sa šírili legendy. Kolegom a priateľom, ktorých hostil vo svojej záhrade na chate pod Zoborom, hovorieval: