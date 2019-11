ÚŽASNÉ: Vedci pri skúmaní meteoritov objavili životne dôležité cukry

Ilustračná snímka. Foto: www.nasa.gov Foto: www.nasa.gov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 19. novembra (TASR) - Tím vedcov z univerzity v japonskom meste Sendai oznámil, že vo vzorkách z troch meteoritov potvrdil prítomnosť ribózy a ďalších cukrov.Informovala o tom v pondelok agentúra DPA s odvolaním sa na článok v odbornom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Tento objav podľa DPA naznačuje, že biologicky dôležité cukry sa dokážu vytvoriť aj vo vesmíre.Vedci skúmali tri chondrity - najbežnejšie sa vyskytujúce meteority - obsahujúce uhlík vrátane meteoritu, ktorý dopadol v roku 1969 neďaleko mesta Murchison v austrálskom štáte Viktória.Skúmané meteority podľa zistení vedcov obsahovali aminokyseliny a ďalšie biologické stavebné látky. Výskyt takýchto cukrov na Zemi zrejme prispel k tvorbe biopolymérov, domnievajú sa výskumníci.Ribóza je základným stavebným prvkom kyseliny ribonukleovej (RNA), ktorá je súčasťou všetkých živých buniek.