Bardejov dostane na rekonštrukciu športovej haly Mier 1,5 milióna eur

Bratislava/Kežmarok 23. októbra (TASR) – Na modernizáciu a rekonštrukciu športovej haly Mier v Bardejove vláda v stredu vyčlenila sumu 1,5 milióna eur. Rozhodla o tom na svojom výjazdovom rokovaní v Kežmarku.Cieľom je podpora modernizácie športovej haly Mier, ktorá je jedinou športovou halou v Bardejove. Podľa predkladaného materiálu slúži nielen na športovú prípravu a organizovanie športových podujatí, ale zároveň aj na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí väčšieho rozsahu.V minulosti bola športová hala Mier dejiskom mnohých medzinárodných podujatí, ako sú napríklad volejbalové či basketbalové podujatia juniorov až do úrovne majstrovstiev Európy. V závere roka je pravidelne dejiskom nadregionálnej prehliadky rusínskych a ukrajinských ľudových piesní Makovická struna. V rámci športovej prípravy je využívaná každý deň vrátane víkendov do neskorých večerných hodín.Objekt bol odovzdaný do užívania v roku 1983.uvádza sa v predkladanom materiáli. Vzhľadom k rozsahu poškodenia nie je v silách samosprávy z vlastných zdrojov zrealizovať jej komplexnú rekonštrukciu.