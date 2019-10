Envirorezort navrhuje, aby na vodovody a kanalizáciu išlo 50 mil. eur

Ilustračná snímka. Foto: deutschebank.ge Foto: deutschebank.ge

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. októbra (TASR) - Na výstavbu a rekonštrukciu verejných vodovodov a kanalizácií by malo podľa Ministertsva životného prostredia (MŽP) SR ísť ročne 50 miliónov eur z rozpočtu Environmentálneho fondu v období rokov 2020 až 2030. Vyplýva to z materiálu MŽP, ktorý vláda v stredu zobrala na vedomie počas výjazdového rokovania v Kežmarku.Prioritou Slovenska v oblasti zásobovania pitnou vodou je zvýšenie počtu obyvateľov, ktorí sa ňou môžu zásobovať z verejných vodovodov. Tiež zaistenie dodávky zdravotne bezpečnej pitnej vody, ktorá nebude mať dosahy na zdravie obyvateľov a životné prostredie, vyplýva z materiálu Financovanie rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Slovenskej republike pre roky 2020 - 2030.V materiáli sa uvádza, že na Slovensku je 474 obcí, ktoré nemajú verejný vodovod. Je to 16 percent z celkového počtu obcí. Obyvatelia sú v nich zatiaľ zásobovaní pitnou vodou z individuálnych domových studní.Najviac obyvateľov pripojených na verejných vodovod v roku 2018 bolo v Bratislavskom kraji. Za celoslovenským priemerom zaostáva 37 okresov, informuje MŽP.Vybudovanú verejnú kanalizáciu malo 1128 obcí, čo je 39 percent zo všetkých slovenských obcí. Najhoršia situácia je podľa MŽP v okresoch Krupina, Komárno a Trebišov, kde podiel obyvateľov bývajúcich v domoch pripojených na kanalizáciu je 40 percent.