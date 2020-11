Bardejov opúšťa jeden z najväčších zamestnávateľov v regióne, o prácu prídu stovky ľudí

Prepúšťanie začne v novembri

Zníži sa kvalita desiatok domácností

10.11.2020 - Spoločnosť Trim Leader a.s. plánuje stiahnutie svojej výroby z hnedého priemyselného parku v Bardejove. O prácu v bardejovskom závode má prísť takmer 360 zamestnancov, celkovo je ohrozených 450 pracovných miest spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou poťahov do automobilov, ktorá je súčasť divízie Automotive Experience skupiny Adient. Manažér bardejovského závodu Matej Facuna pre agentúru SITA potvrdil informáciu o prepúšťaní.Podľa informácií agentúry SITA firma už hromadné prepúšťanie ohlásila s tým, že ohrozených je celkovo 450 zamestnancov. Okrem takmer 360 pracovníkov v Bardejove sa má prepúšťanie týkať aj zamestnancov v slovenskom sídle spoločnosti v Košťanoch nad Turcom v okrese Martin.Ako potvrdila Mária Hrehová poverená riadením kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, práve na martinskom úrade práce nahlásila v októbri spoločnosť z oblasti ostatných motorových dielov hromadné prepúšťanie. „Plánovaný začiatok tohto hromadného prepúšťania je 21. novembra 2020, plánované ukončenie 1. mája 2021,“ uviedla pre agentúru SITA Hrehová.Spoločnosť Trim Leader, a.s. pôsobí v bardejovskom priemyselnom parku oficiálne od začiatku roku 2018, keď rozšírila svoju výrobu a počet zamestnancov. V Bardejove ale pôsobila aj predtým v iných priestoroch. V minulom roku dostala z regionálneho príspevku dotáciu 99 220 eur na úhradu prevádzkových nákladov – nájmu a energií, ako aj mzdových výdavkov pre nových zamestnancov prijatých v rámci projektu.Vlani firma celkovo prijala 91 ľudí, z toho polovicu z úradu práce. Okrem toho jej bola pridelená dotácia od vlády vo výške 120-tisíc eur na inštaláciu klimatizácie, keďže šičky v minulosti museli v lete pracovať vo vysokých horúčavách.Na odchod spoločnosti z hnedého priemyselného parku upozornil bardejovský mestský poslanec Marek Hudák, podľa ktorého okres Bardejov s 12. najvyššou mierou nezamestnanosti na Slovensku (12,63 percenta) týmto krokom príde o jedného z najväčších zamestnávateľov v regióne.„Bude to mať obzvlášť v čase koronakrízy značne negatívny vplyv na kvalitu života niekoľko desiatok domácností,“ uviedol Hudák.