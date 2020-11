Taraba vyzval poslancov, aby zvolali mimoriadnu schôdzu parlamentu na zrušenie núdzového stavu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.11.2020 - Nezaradený poslanec Tomáš Taraba vyzval poslancov NRSR, aby po realizovaní celoplošného testovania podporili zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu k otázke zrušenia núdzového stavu na Slovensku. Podľa Tarabu nie sú už viac naplnené predpoklady na to, aby na Slovensku núdzový stav bol vyhlásený na celom území. Slová premiéra Matoviča podľa Tarabu naznačujú, že núdzový stav vláda sama od seba zrušiť neplánuje.Namerané hodnoty pozitívne testovaných občanov v oboch kolách plošného testovania sú podľa Tarabu príliš nízke na to, aby núdzový stav prešiel testom primeranosti a proporcionality, ktorú vyžaduje Európsky súd pre ľudské práva, či Benátska komisia. Len politické predlžovanie núdzového stavu vystavuje Slovensko do budúcnosti žalobám."Núdzový stav nie je len nejaké slovíčko, ale je to stav, kedy sa môžu pošliapavať práva a slobody ľudí, kedy je možné sa krádež hamburgeru udeliť 15 ročný trest a preto je povinnosťou demokratických politikov život na Slovensku urýchlene vrátiť do normálu."Taraba zároveň uviedol, že výzvu na podporu zvolania mimoriadnej schôdze podporujú okrem neho ostatní nezaradení poslanci Ján Podmanický, Štefan Kuffa a Filip Kuffa.Informačný servis