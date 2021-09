Bardejov sa sfarbil do bordovej farby COVID automatu pre nárast prípadov, môžu za to aj svadby

Dostatočné opatrenia v okresoch

Sfarbenie do bordova žiadal regionálny úrad

Hospitalizovaní prví pacienti

Lepšia príprava v tretej vlne

Personál s očkovaním nesúhlasí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.9.2021 (Webnoviny.sk) - Dôvodom okamžitého zaradenia okresu Bardejov do druhého stupňa ohrozenia, teda do bordovej farby v rámci COVID automatu, je predovšetkým zhoršenie epidemickej situácie a vysoký nárast pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19 v tomto týždni.Ako informovala vedúca oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bardejove Daniela Klímová, od pondelka evidujú 150 pozitívnych prípadov, za piatok ich do zhruba 13:00 pribudlo viac ako 40. Za minulý týždeň zaznamenali 130 pozitívnych prípadov.Problém sa vyskytol najmä v troch obciach okresu, súvisí aj svadobnými obradmi. RÚVZ ale nekonkretizoval, o ktoré obce ide. Nakazených v nich má byť zhruba 25 ľudí. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský po stretnutí s hygienikmi skonštatoval, že opatrenia, ktoré sú v týchto obciach prijaté, sú dostatočné na to, aby sa nákaza nešírila ďalej.„V súvislosti s nákazou nehovoríme na celom Slovenku o nejakom hromadnom výskyte. V princípe hovoríme o malých obciach, kde situácia je zhoršená, ale my chceme zabrániť tomu, aby došlo k masívnemu komunitnému šíreniu,“ uviedol minister zdravotníctva s tým, že budú s prednostami okresných úradov hľadať systém, ako prijímať účinné opatrenia aj na strane samospráv.Okamžité preradenie okresu Bardejov do bordovej farby COVID automatu si podľa ministra vyžiadal samotný RÚVZ.„Skúsenosti s tým, ako ľudia dodržiavajú protipandemické opatrenia a miera zaočkovanosti v Bardejovskom okrese nepredpokladá zlepšenie alebo stabilizovaný stav, ale skôr zhoršenie, preto bolo rozhodnuté o preradení do vyššej farby, aby sa protiepidemické opatrenia sprísnili,“ vysvetlil Lengvarský, ktorý ľudí vyzval, aby opatrenia definované v COVID automate nepodceňovali a rešpektovali.Klimová dodala, že pre hygienikov je dôležité, aby ľudia hlásili prípady pozitivity čo najskôr. „My dokážeme urobiť epidemiologické šetrenie v ohnisku nákazy, ak ide o pozitívne testovaného človeka do 24 hodín. Ale tu je veľmi úzka spolupráca toho pozitívne testovaného, aby nám uvádzal presné informácie. Akonáhle my takéto informácie nedostaneme, protiepidemické opatrenia nastavené 3 - 4 dni dozadu, už sú nastavené neskoro po takejto akcii,“ uviedla Klimová. Bardejovský RÚVZ zároveň avizuje, že ešte sprísni svoje doterajšie kontroly.Svadby a hostiny za zdroj šírenia nákazy označil aj riaditeľ bardejovskej Nemocnice s poliklinikou sv. Jakuba Marián Petko . „Už máme identifikované dve svadby, kde cez 50 percent je infikovaných,“ informoval.Ako ďalej uviedol, v piatok prijali na reprofilizované lôžka interného oddelenia nemocnice po dlhom čase prvých dvoch pacientov. Situácia s pozitívnymi prípadmi sa podľa neho začala zhoršovať v tomto týždni, keď do prešovskej nemocnice poslali na hospitalizáciu päť pacientov.„Doteraz boli pacienti vyžadujúci hospitalizáciu prekladaní na infekčné oddelenie prešovskej fakultnej nemocnice, ale aj tá sa začína napĺňať. Preto v piatok sme museli hospitalizovať prvých dvoch pacientov na internom oddelení na reprofilizovaných lôžkach v samostatnej časti. Predtým sme 9 - 10 týždňov nemali žiadneho pacienta s ochorením COVID-19,“ zdôraznil Petko.Oproti druhej vlne je podľa riaditeľa nemocnica na pacientov s COVD-19 oveľa lepšie pripravená. Prichystané má jedno nové oddelenie, ktoré je možné rozšíriť na 24 postelí. V prípade potreby sú v nemocnici schopní rozšíriť lôžka až pre 55 ľudí.„Ďalej máme dve postele pripravené pre pacientov, ktorí by si vyžadovali umelú pľúcnu ventiláciu, ale sme schopní rozšíriť to až na päť postelí,“ dodal Petko. Ako ďalej uviedol, v druhej vlne bol hlavným problémom hromadný výpadok personálu. Aktuálne je zaočkovaných 75 percent zamestnancov.„Najmenej je zaočkovaný najnižší personál, lebo odmietol a zatiaľ nesúhlasí s očkovaním. Ale vykonávame každých 72 hodín antigénové testy a s tým personál súhlasí. Ako sme ale videli v druhej vlne, kritické je to, či je personálu dosť, alebo nie je dosť,“ zdôraznil Petko. Aktuálne má nemocnica koronavírusom nakazených troch zo 740 zamestnancov, ďalší štyria sú v karanténe.Nemocnica s platnosťou od piatka zaviedla až do odvolania zákaz návštev na všetkých svojich lôžkových oddeleniach.