Rozhodnutie o ukončení dokazovania bolo pre Kováčika šokom, pre zhasnuté svetlo vo väzbe si nestihol pripraviť záverečnú reč

Dušan Kováčik je obžalovaný z toho, že bol činný pre zločineckú skupinu takáčovcov, a tiež z toho, že prijal úplatok 50 000 eur za to, že Úrad špeciálnej prokuratúry nepodá sťažnosť proti prepusteniu údajného šéfa takáčovcov Ľubomíra Kudličku z väzby.Takisto podľa obžaloby v dvoch prípadoch neoprávnene poskytol informácie o trestných konaniach bývalému šéfovi Kriminálneho úradu Finančnej správy SR Ľudovítovi Makóovi . Bývalý špeciálny prokurátor však trvá na svojej nevine.

17.9.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik je v kolúznej väzbe už takmer 11 mesiacov a za ten čas sa podľa vlastných slov nemal možnosť brániť proti nezmyslom.Uviedol to v piatok na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v rámci svojej záverečnej reči. Zároveň kritizoval prílišnú rýchlosť trestného konania v jeho veci.Rozhodnutie súdu o ukončení dokazovania zo štvrtku 16. septembra bolo podľa Dušana Kováčika pre neho totálnym šokom. „To bol blesk, ukončené," povedal s tým, že keďže pojednávanie sa skončilo o 18:00 a vo väzbe mu o 21:30 zhasli svetlo, nemal čas riadne si pripraviť záverečnú reč.Zároveň sa pýtal, či rýchle ukončenie konania nesúvisí s obvinením vyšetrovateľov NAKA z manipulácii vyšetrovania. „Na hlavnom pojednávaní nám nebolo umožnené absolútne nič," uviedol obžalovaný. Zároveň vyhlásil, že viera v nevinu mu dodáva silu. „Ja nemám inú možnosť, ako veriť v spravodlivosť," povedal.Dušan Kováčik pripustil, že celý život bol nadpriemerne zarábajúcim človekom, jeho majetok je však podľa neho menší ako ten vlastnený kajúcnikmi. „Nemám nič v Chorvátsku, žiadne byty v Bratislave," uviedol s tým, že vlastní len dom v Skalke nad Váhom. Jeho celoživotné úspory s manželkou boli podľa neho 72 000 eur.Sumu 10 000 eur, ktorú mal u seba pri zadržaní chcel podľa vlastných slov použiť na kúpu lúky, kde by choval včely. Dušan Kováčik doplnil, že po zaistení majetku jeho aj jeho manželky by si bez pomoci rodiny nemohol dovoliť ani obhajcov.