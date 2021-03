Bardejovčan jazdil opitý a prišiel o vodičák, o deň neskôr ho pre alkohol radšej vzali do väzby

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.3.2021 (Webnoviny.sk) - V priebehu troch dní prichytili policajti 53-ročného Bardejovčana s alkoholom za volantom hneď dvakrát. Čelí za to trestnému stíhaniu vo veci prečinu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová , Bardejovčana jazdiaceho na osobnom vozidla Hyundai najskôr vo štvrtok 25. marca zastavila policajná hliadka z dôvodu nekoordinovanej jazdy v protismere na jednej z bardejovských komunikácií.Dychová skúška na alkohol ukázala hodnotu viac ako 1,8 promile. „Vodič bol zadržaný, no nebol umiestnený do cely policajného zaistenia zo zdravotných dôvodov, keďže lekár na umiestnenie nedal súhlas,“ vysvetlila LigdayováPolícia toho istého vodiča, už bez vodičského preukazu, ktorý mu vo štvrtok zadržali, prichytila aj v sobotu 27. marca, keď nedal znamenie o zmene smeru jazdy. Bardejovčan nafúkal viac ako 1,1 promile alkoholu. Tentoraz skončil v cele policajného zaistenia, dodala policajná hovorkyňa.