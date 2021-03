Valášek a Kollár sa do koalície nevrátia, odchod Matoviča je šaráda zamaskovaná ako rošáda

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

29.3.2021 (Webnoviny.sk) - Nezaradení poslanci Tomáš Valášek Miroslav Kollár , ktorí opustili stranu Za ľudí , sa do koalície ani strany nevrátia. Naďalej platí, že podmienky, ktoré ich viedli k odchodu, sa zásadne nezmenili. Obaja stanovisko zverejnili vo svojich profiloch na sociálnej sieti s tým, že chcú veriť, že „znovu vzkriesená štvorkoalícia bude fungovať”.„Keď začalo byť jasné, že Igor Matovič OĽaNO ) nie je spôsobilý riadiť vládu a viesť krajinu, vyzvali sme na jeho odchod. Zdôrazňujeme odchod, nie posun z prvej najmocnejšej pozície vo vláde do druhej. To nie je vyvodenie politickej zodpovednosti, to je šaráda zamaskovaná ako rošáda,” doplnili poslanci.„My budeme pre istotu ďalej pripravovať zmysluplnú alternatívu. Aby sa voliči nemuseli rozhodovať iba medzi súčasnou koalíciou a opozíciou so všetkými ich chybami a limitmi,” uzavreli.