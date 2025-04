Bardejovské Kúpele investujú milióny, zmeny čakajú hotely Dukla, Ozón aj vilku Blanka

Hotel Dukla sa dočká novej podoby

Rekonštrukcia sa týka aj vilky Blanka

19.4.2025 (SITA.sk) - Hneď niekoľko investičných akcií, vďaka ktorým narastie kapacita a zvýši sa aj kúpeľný štandard, realizuje v súčasnosti spoločnosť Bardejovské Kúpele , a.s. Modernizáciou prechádzajú tri zariadenia. Jednou z historicky najväčších rekonštrukcií je modernizácia. Rok a pol trvajúca prvá fáza obnovy národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je vo veľmi zlom stave, má stáť 4,3 milióna eur s DPH.Ako informovala ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských Kúpeľov, a.s. Tamara Šatanková , s rekonštrukciou historického hotela Dukla, ktorý bol dlhšie mimo prevádzky, začali už vlani v máji. „Plánujeme ju stavebne dokončiť do konca tohto roka, pritom hotel samotný mienime otvoriť pre verejnosť na jar v roku 2026,“ uviedla Šatanková s tým, že ide o jednu z najväčších investícií v kúpeľoch.„Hotel Dukla je dominantnou stavbou, ktorá si zachová svoje jedinečné čaro a veríme, že nový vzhľad si získa svojich návštevníkov,“ poznamenala ekonomicko-obchodná riaditeľka. Hotel ponúkne 64 lôžok, pričom v druhej fáze výstavby plánujú prístavbu pravého krídla s ďalšími ubytovacími kapacitami, reštauráciou a balneoterapiou.V januári tohto roka odštartovala kompletná prestavba a modernizácia 3. poschodia. Vynovené izby budú vybavené klimatizáciou a celý priestor prejde rozsiahlymi zmenami vrátane renovácie elektrických rozvodov, nábytku, kúpeľní a interiéru. Celková kapacita tohto poschodia je 88 lôžok. Rekonštrukcia bude dokončená do konca apríla tohto roka."Okrem hotela Ozón sme v januári začali aj komplexnú rekonštrukciu historickej, kde prebieha obnova fasády a celková prestavba interiéru. Táto rekonštrukcia bude dokončená tiež do konca apríla a vilka bude ponúkať kapacitu 30 lôžok,“ podotkla Šatanková.V posledných desiatich rokoch rekonštruovali a vynovili v Bardejovských Kúpeľoch hlavné kúpeľné domy – kompletne Alexander a Alžbetu, značne zmodernizovali aj Ozón a Astóriu. Rekonštrukciami prechádzali a prechádzajú aj vilky a zmodernizované bolo Balneocentrum. Kapacita ubytovania je 1 113 lôžok. Prepočítaný stav zamestnancov Bardejovských Kúpeľov, a.s. je približne 339 ľudí.